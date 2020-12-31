【平價養生食材】怕冷易倦手腳冰冷宜吃薑　一文看清吃薑養生大法

▲ 生薑、薑皮、薑汁、乾薑、炮薑、薑炭各有不同功效。

天氣寒冷，不少人也會喝薑茶暖身。薑經過炮製後各有不同養生功效，除了生薑，還有薑皮、薑汁、乾薑、炮薑、薑炭，各有不同用處。TOPick整合中醫及養生花茶達人的建議，教大家吃薑養生的方法。

生薑6大功效

註冊中醫師曾廸民表示，生薑有以下功效：

促進食慾：適合胃口不佳，食慾不振人士。

驅寒止嘔：適合胃寒人、經常嘔吐人士。

解魚蝦蟹毒：建議蒸魚時加薑。

防止暈車：適合暈車浪，暈船浪人士。坐車前約半小時喝杯生薑紅糖水，可以緩解暈車不講症狀。

祛除水腫：皮膚水腫的話，食用生薑皮有助祛濕。

預防感冒：天氣寒冷時，宜喝薑茶。用薑片、蔥白煎水或熬湯，有助促進血液循環、散寒發熱，祛除體內的風寒。

養生花茶達人、國家食療養生師Charity表示，薑可治脾胃虛寒或胃氣不和。早上7時至11時，正值身體走胃、脾經，此時飲用一杯薑茶，有助調理脾胃。

【同場加映】中醫推介平靚正驅寒保暖茶飲

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

6種薑製品功效各不同

薑經過炮製後功效也不一樣。整合註冊中醫師唐文儀、註冊中醫曾廸民的建議，6種薑或薑製品有以下用處：

生薑：性味辛溫，有助散寒發汗、化痰止咳、和胃、止嘔。



薑皮：健胃津脾、和脾行水。



薑汁：生薑榨汁而成，有助祛風去痰、止嘔。



乾薑：由老薑曬乾而成，性質溫熱，有助溫肺散寒、溫脾暖胃。多用於寒飲伏肺的喘咳及脾胃虛寒見脘腹冷痛、寒泄、肢冷等寒偏盛者。



炮薑：經炒製的乾薑，有助溫經止血、止痛。溫裏作用會比較暖和而持久，用於婦產科。



薑炭：有溫經止血作用，多用於虛寒性出血。

適用及忌用人士

甚麼人適合吃薑？註冊中醫師唐文儀表示，薑適合體質虛寒人士食用，即是舌薄白、畏冷畏寒、四肢不溫、容易疲倦及腹瀉人士。若虛寒體質者久咳未癒，即寒咳，可用生薑加冰糖煲水服用，兩至三日即見效。身體陽虛氣虛者，可用當歸三錢、山薑五錢、羊肉半斤，煲成湯飲用，男女適宜。飲用前請諮詢註冊中醫師。

甚麼人不適合？註冊中醫曾廸民提醒，有胃熱、口腔潰瘍、痔瘡、皮膚病患者，應減少食用。

【同場加映】中醫師教你KO手冰腳凍 保暖腎俞穴+風池穴預防宮寒

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣