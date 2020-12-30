  • 14°C
香港時間 : 20201230日 (週三) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SMAP前成員46歲草彅剛閃婚　宣布結婚喜訊：一如往常繼續努力工作

娛樂 17:50 2020/12/30

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

SMAP前成員、現年46歲草彅剛今日（12月30日）透過事務所宣布與圈外女友結婚。

事務所代草彅剛發聲明指：「今後還是會一如往常繼續工作，也會持續自我精進，回應大家對我的支持，在這樣的狀況下向大家報告此事，也希望疫情能夠早一天趨緩，獲得控制。」

消息一出後，即有大批網友向他送上祝福。當中好友香取慎吾表示：「阿剛、恭喜你，你真的讓我嚇一跳，今後我們也一「笑」懸命一起努力吧！」稻垣吾郎稱：「我們做為合作的好夥伴，今後也要一起為粉絲實現夢想哦！」

同場加映：鄭子誠劉倩怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照　開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】
11:28 2020/11/28
【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照　開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】
【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款　大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐
12:30 2020/12/10
【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款　大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐
【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
16:05 2020/12/28
【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升　自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】
娛樂人物職業 歌手 演員 日本 結婚

最高瀏覽

【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
16:02 2020/12/29
【狠心棄養】Tesla 車主載年老拉布拉多郊外棄養 忠犬原地守候苦等主人到天黑
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
11:23 2020/12/29
【N無津貼】港府預留14億元推第二輪「N無津貼」 1月4日起接受申請3人住戶獲派1.25萬元
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情