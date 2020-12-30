SMAP前成員46歲草彅剛閃婚 宣布結婚喜訊：一如往常繼續努力工作 娛樂 17:50 2020/12/30 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 SMAP前成員、現年46歲草彅剛今日（12月30日）透過事務所宣布與圈外女友結婚。 事務所代草彅剛發聲明指：「今後還是會一如往常繼續工作，也會持續自我精進，回應大家對我的支持，在這樣的狀況下向大家報告此事，也希望疫情能夠早一天趨緩，獲得控制。」 消息一出後，即有大批網友向他送上祝福。當中好友香取慎吾表示：「阿剛、恭喜你，你真的讓我嚇一跳，今後我們也一「笑」懸命一起努力吧！」稻垣吾郎稱：「我們做為合作的好夥伴，今後也要一起為粉絲實現夢想哦！」 同場加映：鄭子誠劉倩怡訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照 開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】 11:28 2020/11/28 【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照 開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】 【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款 大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐 12:30 2020/12/10 【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款 大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐 【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升 自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】 16:05 2020/12/28 【明星扮靚】《今際之國》朝比奈彩人氣急升 自小玩田徑練出9頭身靚Body【多圖】 娛樂人物職業 歌手 演員 日本 結婚