SMAP前成員46歲草彅剛閃婚　宣布結婚喜訊：一如往常繼續努力工作

SMAP前成員、現年46歲草彅剛今日（12月30日）透過事務所宣布與圈外女友結婚。

事務所代草彅剛發聲明指：「今後還是會一如往常繼續工作，也會持續自我精進，回應大家對我的支持，在這樣的狀況下向大家報告此事，也希望疫情能夠早一天趨緩，獲得控制。」

消息一出後，即有大批網友向他送上祝福。當中好友香取慎吾表示：「阿剛、恭喜你，你真的讓我嚇一跳，今後我們也一「笑」懸命一起努力吧！」稻垣吾郎稱：「我們做為合作的好夥伴，今後也要一起為粉絲實現夢想哦！」

同場加映：鄭子誠劉倩怡訪問