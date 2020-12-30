【失而復得】西貢潛水遺失電話近3個月　好心港人水底拾獲憑一張Wallpaper尋獲失主

▲ 港女西貢潛水拾獲手機，憑一張手機Wallpaper尋獲失主。

單靠一張Wallpaper相也可以在網上尋回失主！日前有港女在西貢潛水時拾獲一部手機，雖然想找回失主，但就只有一張Wallpaper做線索。雖然機會渺茫，但最後經Facebook的力量成功在24小時內找回失主！

港女今凌晨於Facebook群組「香港潛水5.1 Hong Kong Diving 5.1」發文，指自己在西貢水底拾到一部電話，想找回失主。但她只有一張手機Wallpaper相做線索，而Wallpaper相片亦只有二人的剪影，看不清容貌，故希望如認識相中人的網民，可以幫忙找回失主。

帖文一出，不少網民都熱烈轉發幫忙尋失主，亦有網民指很難靠這張Wallpaper相認人，不過帖主仍抱有希望地表示：希望佢哋曾經用過來做profile pic或者post過，會有朋友認得啦。

最後，不到16小時，帖主就表示已經成功尋回失主，並感謝大家的幫忙。從相片可見，該電話套上了防水電話套，帖主表示失主已遺失電話近3個月。

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責任編輯：羅嘉欣