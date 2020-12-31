【筆迹分析】筆迹分析有助了解孩子情緒及個性 寫字細可能反映孩子內向怕羞

▲ 筆迹分析是心理工作中一種有效的輔助工具。

家有特殊學習需要（SEN）小朋友，家長不但要自學，也要控制自己情緒。港媽Kathy的女兒在小四時確診專注力不足，加上同時有讀寫障礙問題，母女關係曾經一度因學習壓力而出現張力，需要媽媽幫忙學習。Kathy為幫助女兒學習設計拆字遊戲，近年更學習催眠和筆迹分析，望改善母女關係和更理解小朋友內心世界。

Kathy表示，學習不同工具，是為了可按小朋友情況交替使用。

她未踏入青春期，我已希望有方法理解年輕人的思想方式和心理變化。加上疫情下要上網課，我會擔心她能否適應，故近期正學習筆迹分析，現仍是初階，但我會透過實際觀察女兒當天的功課或筆記，又或直接請她寫一行字，去反覆觀察，及印證結果，推斷她當下的狀態是否有點焦慮或欠缺自信等……

她由此得知女兒的性格偏急，面對陌生人時會較拘謹，需要暖身才可展現其跳脫性格。

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筆迹分析可分析孩子個性



香港催眠輔導中心客席導師（筆迹分析心理學導師）李嘉琪指出，筆迹分析是心理工作中一種有效的輔助工具，而且簡單易學，也可把當中技巧應用於日常。

筆迹分析有超過300年的發展歷史，技巧比我想像中還要廣、闊、深，對心理諮詢工作有一定的幫助，特別當遇到一些無法完整說出感受的個案，可以透過筆迹了解當下的內心想法及性格特徵，節省治療的時間。

她指出，家長們雖然沒有專業背景，但透過筆迹了解孩子當下的情緒、個性特質並不困難，大約數小時的學習已經可以有一定的掌握。她舉例有些小朋友字細但寫字很大力，字細反映內向怕羞、做事集中專注，大力表示對喜歡的事會很有熱情，這類型小朋友每當做喜歡的事，往往都會很沉迷，對身邊事漠不關心，甚至聽不到父母呼喚。

有些家長會認為孩子唔聽話，覺得佢哋曳，這時候大人其實可走近小朋友，輕拍他們一下，喚回他們的注意力。

同場加映社工爸爸分享高效學習法

記者：胡麗珊