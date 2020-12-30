【新書推介】疫情下小朋友生活轉變積聚負能量　親子共讀繪本正視情緒健康

▲ 繪本《多元互動情緒繪本系列》專為小朋友而設，讓孩子了解情緒、表達感受，並找到情緒出口。

疫情為小朋友及家長的日常生活都帶來大轉變，也積聚了很多情緒，多久我們沒有這樣關心過自己的情緒，多大我們才找到情緒的出口。最新推出一套三本同情緒相關的繪本《多元互動情緒繪本系列》專為小朋友而設，讓孩子了解情緒、表達感受，以及找到情緒出口，作者亦希望透過書中導讀及小遊戲，讓家長懂得接納及處理孩子的感受。

▲ 現時可以優惠價$200預訂一套3本《多元互動情緒繪本系列》。（圖︰多元學習坊提供）

情緒繪本系列

三本的《情緒繪本系列》包括提及兄弟姊妹的手足之情的《圓是手足情》、 如何跳出Comfort Zone的《寄居蟹的「貝」包》，以及有關內向孩子獨白的《害羞的小松鼠 》。

▲ Bonnie創作的繪本主角是位孖辮小女孩，之前亦有出版了《口罩下的微笑》。（圖︰多元學習坊提供）

繪本以主角小女孩與「波」結伴同行開始，記下了她倆到不同地方遊歷的點滴片段。在《圓是手足情》‍‍‍，小女孩與波的故事，她對它又愛又恨，既熟悉又陌生的感覺……由覺得它搶走了媽媽的關注，到後來發現有它相伴的美好，這是手足之情。

《 寄居蟹的「貝」包》描繪小女孩在沙灘遇上寄居蟹，常把身體藏在殼內的寄居蟹，覺得在原來的地透最安全，直至遇上另一個殻，才明白成長，需要勇氣。

《 害羞的小松鼠》記述聖誕前夕，小女孩要找松果佈置家中聖誕樹，走入森林後，遇上不會發聲的小松鼠，由動物捉迷藏遊戲，到發現這位松果專家的厲害。

▲ 爸媽們與孩子一同共讀是極佳的親子時光。（圖︰多元學習坊提供）

享受親子共讀時光

繪本加入了多項小遊戲、貼圖及溫度計等配套，讓孩子在閱讀時可以擁抱情緒，樂於正視情緒健康，並在遊戲中抒發感受。

作者Bonnie 是親子專欄作家、多元學習坊高級總監、親子社交平台「Hello Bonnie國際親子台」創辦人， 她想鼓勵爸媽們與孩子一同共讀，不要忘記，跟孩子說故事的時間，是極佳的親子時光。坐在爸媽的膝上，聽著你們的聲音，是孩子人生最美好的時刻，希望所創作的繪本能與爸媽孩子共度珍貴時光。

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責任編輯︰顏紫燕