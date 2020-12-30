【新冠肺炎】 聯合醫院2D病房群組再多1個病人死亡 本港累計147名死亡個案

▲ 本港今日（30日）再有2名新冠肺炎患者離世，包括一名基督教聯合醫院89歲末期病患女病人及住伊利沙伯醫院63歲病人（資料圖片）

本港今日（30日）再有2名新冠肺炎患者離世，涉及基督教聯合醫院一名第8545宗確診的89歲末期病患女病人，12月24日入院，延至今日不治；另外一名63歲有長期病患的伊利沙伯醫院男病人上月因氣促入院接受治療，其後確診，同樣今日不治。本港累計已有147宗個案。

醫院管理局公布，今日再有兩名確診病人離世，包括基督教聯合醫院一名89歲有末期病患女病人（個案編號：8545），於12月24日因氣促入院接受治療，其後確診。病人情況持續惡化，延至今日下午4時58分離世。

另一名63歲有長期病患男病人（個案編號：6153），於十一月二十七日因中風入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診。病人情況持續惡化，延至今日上午11時13分離世。

醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

本港累計已有147宗死亡個案，當中有143名病人留醫公立醫院期間離世。

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責任編輯：曾卓鋒