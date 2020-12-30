教師校內墮樓亡死因續訊　老師作供哭訴感內疚

▲ 時任常識科老師陳文貞(右)今於死因裁判法庭作供。(林欣樂攝)

東華三院李東海小學48歲女教師林麗棠，於去年3月6日在校內墮樓身亡，死因研訊今（30日）續。現任常識科老師供稱，時任校長曾指責死者工作態度差，更謂「你特登將工作做差，好容易就揾到人取代你」。老師作供時不禁哭訴亦感到內疚，「一個人有情緒病，你多啲關心、安慰、唔好逼迫佢，就唔會走上絕路㗎」。

現任常識科老師陳文貞今午供稱，陳指20年前已與死者成為同事，形容兩人感情好，死者經常會向她透露自己的情況。陳文貞列出死者生前校內職務，包括圖書館主任、負責車船津貼、書簿津貼、三年級中文科TSA、敬師活動及拍攝班相，形容校方不僅沒有體諒死者患情緒病而減輕工作，其工作比一般老師更繁重。

陳又形容死者是認真教學的人，會在課堂前2周開始備課，更會準備校方沒有要求的簡報。陳指時任校長羅婉儀於2014年到任後，死者工作量增多，死者曾向她傾訴沒有時間準備教材，需做太多行政工作。陳認為死者以前「好鍾意食嘢」，但近年死者沒有胃口，更有時「斷片」失憶，亦經常失眠，要服藥才能入睡。

陳憶述，死者死前一周內某天，曾突然找她哭訴，稱「校長鬧佢幾樣嘢」，其中一項有關死者就澳門遊學團漏發通告，死者感到委屈，因她已向家長發出便條告知遊學團詳情，而根據陳的經驗，便條亦會要求家長在手冊簽名作實。

陳續指，死者當時最激動及最驚慌的，是羅婉儀指責死者工作態度差，羅更謂「你特登將工作做差，好容易就揾到人取代你」，死者聽後感到害怕，覺得羅想解僱她。

陳又供稱，羅經常「唔開名單打」同事，某次曾在禮堂當眾暗指死者以往過失，羅稱「竟然有人用垃圾膠袋執圖書，你睇下幾唔make sense(合理)，唔見晒點算」，陳認為羅雖然沒有指名道姓，但同事都知道所指是誰。

陳又認同羅是「欺善怕惡」，即使老師同樣做錯事，但「老師唔駁嘴就鬧多啲」，資深的老師則獲不同待遇，她稱從來沒有見過羅責罵兩名副校長。

陳認為，校方沒有支援死者，死者一直依靠另一名姓盧的主任代為向羅反映情況，陳突然哽咽地說，自己亦覺得內疚，稱去年2月28日見死者崩潰，只能安慰她「唔好咁上心」，更哭著說「一個人有情緒病，你多啲關心、安慰、唔好逼迫佢，就唔會走上絕路㗎」。

陳又指出，她認為老師在持分者問卷中對校長評分低，根本對改善校長領導方式沒有作用，另外2名副校長「無做任何嘢」，校董會亦沒有聯絡過老師了解不滿，她亦感覺不到東華三院收到投訴校長的匿名信後，有作出任何跟進。聆訊明(31日)續。

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記者：林欣樂