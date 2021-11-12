【小六中文】善用成語帶出勸戒諷喻之意　認識有關「狀態」成語

▲ 四字成語背後隱含歷史故事、古代名人、風俗等知識。

四字成語背後隱含歷史故事、古代名人、風俗等知識，當中不少源自神話傳說及寓言故事，說明一些道理和教訓，往往帶有勸戒或諷喻的意思，例如「狐假虎威」、「鷸蚌相爭」等。

有關「狀態」的成語

1. 每況愈下

意思︰形容情況愈來愈差。

例句︰黃婆婆的健康 每況愈下 ，醫生說她只餘下一個月命，請她的家人做好心理準備。

2. 一籌莫展

意思︰「籌」指籌劃、計謀；「展」有施展之意。即一點計策也施展不出，一點辦法也想不出來。

例句︰面對公司營業額下降，老闆也 一籌莫展 ，只能等待有心人注資解困。

3. 如火如荼

意思︰像火一樣紅，像茅草花一樣白。原比喻軍隊陣容盛大，現形容氣勢強盛、氣氛熱烈。

例句︰今年的學生會選舉進行得 如火如荼 ，最終由家昌率領的學生會內閣當選。

4. 唾手可得

意思︰唾手意指往手上吐唾沫。唾手可得比喻不用費力，非常容易就得到。

例句︰他參加足球訓練外，每天自行練球數小時，出色的球技並非 唾手可得 。

5. 獨佔鰲頭

意思︰原指中了狀元，現比喻居於首位或第一名。

例句︰她平日勤奮用功，經常到自修室溫習，成績自然 獨占鰲頭 。

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