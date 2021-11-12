  • 23°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 20:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小六中文】善用成語帶出勸戒諷喻之意　認識有關「狀態」成語

中文科 19:39 2021/11/12

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

四字成語背後隱含歷史故事、古代名人、風俗等知識。

四字成語背後隱含歷史故事、古代名人、風俗等知識，當中不少源自神話傳說及寓言故事，說明一些道理和教訓，往往帶有勸戒或諷喻的意思，例如「狐假虎威」、「鷸蚌相爭」等。

有關「狀態」的成語

1. 每況愈下

意思︰形容情況愈來愈差。

例句︰黃婆婆的健康每況愈下，醫生說她只餘下一個月命，請她的家人做好心理準備。

2. 一籌莫展

意思︰「籌」指籌劃、計謀；「展」有施展之意。即一點計策也施展不出，一點辦法也想不出來。

例句︰面對公司營業額下降，老闆也一籌莫展，只能等待有心人注資解困。

3. 如火如荼

意思︰像火一樣紅，像茅草花一樣白。原比喻軍隊陣容盛大，現形容氣勢強盛、氣氛熱烈。

例句︰今年的學生會選舉進行得如火如荼，最終由家昌率領的學生會內閣當選。

4. 唾手可得

意思︰唾手意指往手上吐唾沫。唾手可得比喻不用費力，非常容易就得到。

例句︰他參加足球訓練外，每天自行練球數小時，出色的球技並非唾手可得

5. 獨佔鰲頭

意思︰原指中了狀元，現比喻居於首位或第一名。

例句︰她平日勤奮用功，經常到自修室溫習，成績自然獨占鰲頭

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

中小學教育 中小學考試 中文科 呈分試

最高瀏覽

【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
今日 10:32
【被毆重傷】車禍糾紛遭3富二代球棒狂毆　18歲孝順仔重傷昏迷單親媽崩潰痛哭
【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義　曾為梅姐常借錢給朋友而生氣
18:08 2021/11/11
【梅艷芳】劉培基罕有受訪談天后情義　曾為梅姐常借錢給朋友而生氣
【爸爸出軌】女兒檢查單據驚見爸爸常買避孕套　母女聯手揭發小三是媽媽閨密
17:15 2021/11/11
【爸爸出軌】女兒檢查單據驚見爸爸常買避孕套　母女聯手揭發小三是媽媽閨密