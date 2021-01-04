【賀年菜色】實測Tefal電飯煲做香菇滑雞煲仔飯　一鍵輕易煮出香脆金黃飯焦【附食譜詳情及有獎遊戲】

▲ 主持Ricca試用Tefal最新推出的RiceXpress IH 電飯煲做一款賀年菜色。（曾嘉文攝）

農曆新年快到，在這麼凍的天氣，最好當然吃煲仔飯。今集《靚太廚房》，主持Ricca試用Tefal最新推出的RiceXpress IH 電飯煲做一款賀年菜色－－香菇滑雞煲仔飯，大家還可吃到香脆金黃飯焦！

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香菇滑雞煲仔飯材料

食材

雞塊 8片

乾冬菇 4隻

白米 300克

冬菇水 300克

醃料

生抽 2湯匙

老抽 ½ 湯匙

魚露 1湯匙

紹興酒 2湯匙

鷹粟粉 1湯匙

麻油 1茶匙

白胡椒粉 適量

薑 1塊

蒜頭 3瓣（剁碎）

糖 1茶匙

配料

蔥 1棵 切碎

杞子 適量

蟲草花 適量

煲仔飯醬油 適量

香菇滑雞煲仔飯做法

1. 把乾冬菇暖水浸20分鐘，冬菇水留起備用。（可預先剪去蒂部）

2. 薑切片、蒜頭剁碎、蔥切粒備用。

3. 以醃料醃泡雞塊約20分鐘。

4. 把米和冬菇水放進電飯煲內，點按「Clay Pot」（煲仔飯）模式，點按「開始」啟動烹調。

5. 當電飯煲發出「嗶」聲，可加入雞塊、冬菇、蟲草花及杞子，然後再點按「開始」繼續烹調。

6. 烹調完畢，電飯煲會再次發出「嗶」聲，「Keep Warm」（保溫）指示燈會亮起，進入保暖模式。

7. 灑上蔥及加煲仔飯醬油，即可食用。

有獎遊戲

Tefal RiceXpress IH 電飯煲最快19分鐘便可煮好米飯，它設有六大煮飯模式及六大煮食功能，非常實用。而且它特設冷旋風技術，在氣泡出現時注入新鮮冷空氣，同時間把蒸氣排出，鍋內溫度下降，避免過熱，煮飯過程無間斷，更快煮好飯！

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責任編輯：王芷瑩