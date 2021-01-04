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【賀年菜色】實測Tefal電飯煲做香菇滑雞煲仔飯　一鍵輕易煮出香脆金黃飯焦【附食譜詳情及有獎遊戲】

休閒消費 17:17 2021/01/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 萬千星輝頒獎典禮 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

主持Ricca試用Tefal最新推出的RiceXpress IH 電飯煲做一款賀年菜色。（曾嘉文攝）

農曆新年快到，在這麼凍的天氣，最好當然吃煲仔飯。今集《靚太廚房》，主持Ricca試用Tefal最新推出的RiceXpress IH 電飯煲做一款賀年菜色－－香菇滑雞煲仔飯，大家還可吃到香脆金黃飯焦！

點擊大圖了解做法：

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香菇滑雞煲仔飯材料

食材

  • 雞塊 8片
  • 乾冬菇 4隻
  • 白米 300克
  • 冬菇水 300克

醃料

  • 生抽 2湯匙
  • 老抽 ½ 湯匙
  • 魚露 1湯匙
  • 紹興酒 2湯匙
  • 鷹粟粉 1湯匙
  • 麻油 1茶匙
  • 白胡椒粉 適量
  • 薑 1塊
  • 蒜頭 3瓣（剁碎）
  • 糖 1茶匙

配料

  • 蔥 1棵 切碎
  • 杞子 適量
  • 蟲草花 適量
  • 煲仔飯醬油 適量

香菇滑雞煲仔飯做法

1.　把乾冬菇暖水浸20分鐘，冬菇水留起備用。（可預先剪去蒂部）

2.　薑切片、蒜頭剁碎、蔥切粒備用。

3.　以醃料醃泡雞塊約20分鐘。

4.  把米和冬菇水放進電飯煲內，點按「Clay Pot」（煲仔飯）模式，點按「開始」啟動烹調。

5.　當電飯煲發出「嗶」聲，可加入雞塊、冬菇、蟲草花及杞子，然後再點按「開始」繼續烹調。

6.　烹調完畢，電飯煲會再次發出「嗶」聲，「Keep Warm」（保溫）指示燈會亮起，進入保暖模式。

7.　灑上蔥及加煲仔飯醬油，即可食用。

有獎遊戲

Tefal RiceXpress IH 電飯煲最快19分鐘便可煮好米飯，它設有六大煮飯模式及六大煮食功能，非常實用。而且它特設冷旋風技術，在氣泡出現時注入新鮮冷空氣，同時間把蒸氣排出，鍋內溫度下降，避免過熱，煮飯過程無間斷，更快煮好飯！

大家留意影片片尾，玩遊戲答問題，還有機會獲得這個多功能的電飯煲！

大家留意到 hket TV 家庭台 網頁睇片，參加有獎遊戲，有機會獲得Tefal RiceXpress IH 電飯煲一份（價值：$2398）。
請按此參加遊戲（由1月9日開始） 

電飯煲詳細功能即睇【下一頁

點擊大圖了解電飯煲詳情：

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同場加映：用Tefal高速煲可煮出暖身滋潤的印度椰子雞湯，食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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