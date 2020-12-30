【驅寒保暖】陽虛陽鬱體質易手冰腳凍　中醫推介茶療湯療提升陽氣

長期手冰腳凍甚至會導致經痛，以及影響受孕機會！TOPick邀請了註冊中醫何慧欣講解4種容易導致手冰腳凍的體質及為大家推介有助舒緩手冰腳凍的茶療及湯療。

手冰腳凍原因

很多時候主要是有幾個原因，中醫來說，我們會稱手冰腳凍為「厥」，因為陰陽不相順接，便是「厥」。水冰腳凍主要分為四個原因：

陽虛：可能身體陽氣不能運行到我們的四肢。

血虛：血虛則不榮，令我們身體不能夠得到足夠陽氣。

氣滯或寒凝：導致血瘀的情況，血瘀會讓我們不通則痛和不榮則痛。因此很多時候除了手冰腳凍，還會出現疼痛的症狀。

陽鬱：身體既怕冷又怕熱，因為身體內的陽氣鬱結在身體內，未能布達我們的四肢，所以會形成身體虛熱。

何醫師指當中陽虛及陽鬱是最主要及最常見的情況， 陽虛人士有機會面色蒼白、怕冷、食慾較差、消化不良及大便容易稀薄；陽鬱人士有機會心情不愉悅，肝氣鬱結，導致虛熱鬱結在體內，未能布達我們的四肢，出現身體虛熱。

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責任編輯：王芷瑩