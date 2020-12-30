【確診大廈】黃大仙區錄14宗個案 九龍灣麗晶花園、德福花園上榜
社會 20:22 2020/12/30
衞生防護中心公布，本港今日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，其中2人由英國返港；本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
黃大仙區(14)
- 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓x3
- 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓x2
- 慈雲山慈正邨正康樓
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 黃大仙下邨龍澤樓
- 坪石邨藍石樓x4
葵青區(5)
- 葵涌葵盛東邨盛家樓
- 葵涌寧峰苑庭峰閣x2
- 葵涌石蔭路113-117號獅子樓
- 青衣青華苑華欣閣
大埔(1)
- 寶雅苑逸和閣
九龍灣(3)
- 麗晶花園4座
- 德福花園H1座
- 九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院
荃灣(1)
- 豪景花園富儷閣
上水(1)
- 旭埔苑清湖閣
觀塘區(2)
- 藍田德田邨德隆樓
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
九龍城區(4)
- 九龍城德朗邨德瑞樓
- 土瓜灣益豐大廈A座
- 紅磡漆馬大廈
- 土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣
灣仔區(1)
- 謝斐道香海大廈
東區(1)
- 柴灣樂軒臺4座
油尖旺(2)
- 油麻地新填地街26號
- 油麻地文英樓
深水埗區(1)
- 石硤尾大坑東邨東海樓
將軍澳(3)
- 善明邨善智樓
- 善明邨善智樓
- 廣明苑廣寧閣
天水圍(1)
- 天富苑榮富閣
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責任編輯：蘇文軒