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【確診大廈】黃大仙區錄14宗個案　九龍灣麗晶花園、德福花園上榜

社會 20:22 2020/12/30

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

德福花園。（黃建輝攝）

衞生防護中心公布，本港今日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，其中2人由英國返港；本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

黃大仙區(14)

  • 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓x3
  • 牛池灣彩雲(一)邨繡文樓x2
  • 慈雲山慈正邨正康樓
  • 慈雲山慈正邨正旭樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 黃大仙下邨龍澤樓
  • 坪石邨藍石樓x4

葵青區(5)

  • 葵涌葵盛東邨盛家樓
  • 葵涌寧峰苑庭峰閣x2
  • 葵涌石蔭路113-117號獅子樓
  • 青衣青華苑華欣閣

大埔(1)

  • 寶雅苑逸和閣

九龍灣(3)

  • 麗晶花園4座
  • 德福花園H1座
  • 九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院

荃灣(1)

  • 豪景花園富儷閣

上水(1)

  • 旭埔苑清湖閣

觀塘區(2)

  • 藍田德田邨德隆樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉意樓

九龍城區(4)

  • 九龍城德朗邨德瑞樓
  • 土瓜灣益豐大廈A座
  • 紅磡漆馬大廈
  • 土瓜灣偉恒昌新邨恒景閣

灣仔區(1)

  • 謝斐道香海大廈

東區(1)

  • 柴灣樂軒臺4座

油尖旺(2)

  • 油麻地新填地街26號
  • 油麻地文英樓

深水埗區(1)

  • 石硤尾大坑東邨東海樓

將軍澳(3)

  • 善明邨善智樓
  • 善明邨善智樓
  • 廣明苑廣寧閣

天水圍(1)

  • 天富苑榮富閣

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實時追蹤離島香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒 

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