【DSE歷史科】考評局前評核經理楊穎宇稱在政治壓力下請辭　考評局澄清從沒施壓

▲ 考評局發聲明指，考評局委員會及管理層從沒有向楊穎宇施壓。（資料圖片）

今年中學文憑試歷史科試題風波，涉事考評局前評核發展部經理楊穎宇近日接受傳媒訪問，指自己是在政治壓力下辭職，質疑有人因政治需要而曲解試題及製造風波，憶述自己親手塗白考生答案時更潸然淚下。考評局今日（30日）發聲明指，考評局委員會及管理層從沒有向楊穎宇施壓，重申歷年文憑試審題委員會人選，皆由考評局全權負責和審批。

考評局在聲明中表示，楊穎宇之離職純因其個人向局方提出請辭，考評局委員會及管理層從沒有向楊施壓，沒有就其去留作出任何討論或安排，亦沒有指示任何人士要求他辭職，強調局方一直按既定程序和相關法例公正處理人事的任免、待遇和升遷。

局方重申，包括涉事的2020年文憑試歷史科，歷年來文憑試的審題委員會人選，皆由考評局全權負責和審批；有關取消涉事試題（2020年文憑試歷史科卷一第二題分題c）一事，其後司法覆核的判詞已確立考評局經過適當的程序，並基於獨立、專業及學術考量而作出決定。

考評局表示深明其在香港教育制度擔當重要角色，承諾會秉持一貫獨立和專業的精神，繼續優化文憑試的各個環節和程序，提供一個公平、公正、具公信力，並切合教育和社會需要的考評制度，以保障考生的利益。

考評局重申，考評工作涉及保密資料，根據《香港考試及評核局條例》，所有受僱或曾經受僱考評局的人士（包括但不限於參與試題製作人員及評核工作人員）必須把在履行職務時所獲悉的事宜保密，如有任何人士涉嫌洩露保密資料，或發表不符事實的報導和言論，考評局定必嚴肅跟進。

楊穎宇近日在傳媒訪問披露，一名任職教育局、以個人身份加入涉事歷史科審題委員會的擬題員，在試卷5月開考、教育局發聲明譴責試題後頓時「消失」，未有再聯絡楊；楊事後得悉對方在呈交教育局的報告，倒戈抨撃該題目有嚴重偏見和錯誤，選取資料亦見偏頗，無任何討論空間，認為對方意圖明顯。他又提及試卷開考當日已遭部分傳媒頭版報道狙擊，質疑試題早已外洩，批評當局取消試題的做法剝削考生利益。他早前已向考評局請辭，並於上月底離職。

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責任編輯：馮琪雅