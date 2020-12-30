【強制檢測】彩雲邨啟輝樓污水樣本持續陽性　當局要求曾訪人士強制檢測

▲ 啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，與早前同邨的豐澤樓類似。（經濟日報資料圖片）

港府今日發公各刊憲，引用《第599J章》將43幢大廈納入強制檢測名單，包括暫未有確診個案的彩雲（二）邨啟輝樓，惟啟輝樓污水樣本經檢測後持續呈陽性，反映可能有感染新冠肺炎的患者身處有關大廈，故參考專家見後，亦要求過去2周曾訪當處的人士強制檢測。

食衞局今日就強制檢測公告刊憲，要求12月17日至30日期間曾訪43幢指明大廈的人士，需於1月4日(下周一)或之前接受強制檢測，包括住客、訪客及工作人員。當中包括暫未有確診個案的彩雲（二）邨啟輝樓。

當局解釋，港府早前資助港大跨學科團隊進行監測污水中新冠病毒的初期研究，發現啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，顯示可能有感染新冠肺炎的患者身處有關大廈，情況與早前同邨毗鄰豐澤樓類似，而啟輝樓旁邊的明麗樓亦剛接受強制檢測。

發言人稱，為防患未然，政府在參考專家意見後，決定在第599J章下作出強制檢測公告，要求曾在指定期間身處啟輝樓的人士接受檢測。

至於其餘42幢大廈則因過去14日內有2個或以上單位出現無關連確診個案，故按準則納入強制檢測範圍。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡