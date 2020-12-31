【單車安全】首3季錄1,813宗單車意外死者增2倍　「山地王」陳振興授檢查單車10式

▲ 警方指今年首3季涉及1,813單車意外，較去年同期急增近5成（蘇文軒攝）

近來愈來愈多市民以踏單車作消閒或代步之用，今年疫情下特別在周末及假期踏單車人數更多，亦頻生意外。今年首3季涉及1,813單車意外，較去年同期急增近5成；當中14宗涉及死亡個案，牽涉13位騎單車人士及1名行人，增幅逾2倍，警方呼籲市民踏單車應佩戴頭盔等裝備，並遵守交通規則。

運輸署工程師（道路安全）李冠傑表示，今年首3季有1,813 宗涉及單車的意外，去年同期則有1,219宗，增幅接近5成；騎單車人士的傷亡人數由去年的1,140人上升至1,744人；在274宗涉及單車的致命或嚴重意外，佔所有涉及單車意外的比例由去年同期約11%增至15%，反映意外的嚴重程度上升。

警務處交通總部署理高級警司黃冰冰指，274宗牽涉致命及嚴重受傷的單車交通意外中，99%傷亡人士都屬休閑或代步性質，僅約1%，即3宗是與送外賣有關；醫療輛助隊高級行動及訓練主任陳玉華亦提到，急救單車隊今年首三季平均每月處理約200名傷者，但於10月處理單車徑上受傷數字已超過800宗，估計與疫情期間市民選擇到戶外踩單車消遣有關。

黃冰冰續指，274 宗意外中只有32人士有戴頭盔，而13名死者中只有4人在發生意外時有配戴頭盔，分別與中型貨車、旅遊巴士、的士相撞及撞欄「自炒」。中國香港單車總會副主席陳國基補充指，近8成致命單車意外均因頭部重創而身亡，呼籲公眾勿忽視戴頭盔的重要性。

李冠傑稱，雖然發生在非行車道路如單車徑及空地，意外宗數由去年同期的615 宗上升至1.012宗，增幅近6成半，但行車道路上涉及意外的嚴重性相對較高，僅2宗致命意外發生在單車徑。而發生較多意外的「黑點」為沿大埔汀角路及大埔吐露港公路旁邊的單車徑；行車道路則為元朗南生圍路及荃灣荃錦公路。

警方指會加強執法，並會到單車徑及租借單車店鋪加強宣傳，提醒各道路使用者要專注、忍讓及守法。

前港隊單車代表陳振興亦向市民「教路」，在踏單車應先作10式準備：

選擇合適大小單車

坐上單車時腳尖應能着地

把手應略高於鞍座

雙手手指應能輕易控制剎車掣及車鈴

剎車掣須操作正常

穿上防護裝備，包括頭盔、手套、護肘及護膝；單車必須配備警告車鈴及車尾紅色反光版

車胎胎紋必須清晰可見、適量充氣

車鏈沒有生鏽及受損；如穿長褲要小心褲腳會捲入車鏈

夜間及能見度低，車頭須亮白燈、車尾亮紅燈，確保有充足電量

視乎當日身體狀況

▲ 前港隊單車代表陳振興。

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記者：蘇文軒