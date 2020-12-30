【新冠肺炎】曾留醫佛教醫院院友初步確診　聖公會護養院安排曾接觸患者醫護員工檢疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，佛教醫院A5N內科病房亦爆疫，一名曾留醫的83歲男病人亦初步確診，早前出院後入住香港聖公會護養院，日前發燒再入院。香港聖公會護養院回覆稱，確診院友上周三出院後，於院舍短暫逗留期間入住單人隔離病房，未有與其他院友同住及接觸。

佛教醫院A5N內科病房爆疫，繼早前一名早前一名病人確診後，今日再多一名病房護士確診，同時曾留醫的一名83歲香港聖公會護養院男院友亦初步確診。詳情請見【下一頁】

香港聖公會護養院表示，該名83歲男院友12月2日至23日入住佛教醫院A5N病房，23日下午返回護養院，翌晚出現低燒，獲安排送往伊利沙伯醫院接受隔離治療，入院期間先後進行檢測，結果均為陰性，至今天檢測初步被定為陽性，據醫管局表示該院友確診源頭與佛教醫院相關。

院舍稱，確診院友返護養院短暫逗留期間，獲安排入住單人的隔離房間，期間沒有與其他院友同住及接觸，為有關院友提供照顧的所有員工均穿著全套保護裝備；惟按衞生防護中心要求將會安排院舍曾接觸過該名院友的醫護及照顧員工送往檢疫中心進行檢疫。

發言人稱，現時院舍的員工及院友沒有感染病徵，院舍按社署要求定期為全院職員作檢測，剛於12月28日完成的檢測結果皆為陰性；獲悉事件後亦為全院加強清潔和消毒，並定期噴灑防病毒塗層，同時追蹤有關密切接觸者，繼續停止全院探訪及跨樓層活動等。

院舍會密切留意員工狀況，並實施嚴謹的防疫措施，同時會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫及配合相關安排。

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記者：陳正怡