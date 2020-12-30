【家庭慘劇】灣仔一名43歲媽媽教兒子功課時疑情緒失控 勒子頸後自縊腦幹死亡

▲ 警方將案件列作企圖謀殺及自殺案。（香港警察FB掫圖）

灣仔一住宅今（30）早上發生家庭慘劇，一名43歲女子在家教導7歲兒子做功課時，疑情緒突失控，兩度企圖用頸巾對兒子勒頸，其子掙脫，該女子其後在家一房間自縊，送院救治，但腦幹死亡。

灣仔警區刑事助理指揮官何兆東表示，案發於早上近11時，43歲女子於灣仔石水渠道1號一個單位，教導7歲兒子功課時情緒失控，以頸巾纏男童頸，男童掙脫，女事主其後用同一條頸巾，在客廳纏頸自殺不遂，將自己反鎖房間。子女致電父親求救，但男戶主返回家中驚見妻子以一條約兩米長尼龍繩掛在碌架床上層吊頸，報警及送往律敦治醫院，女戶主初步證實腦幹死亡，男童頸部紅腫，亦送院，無大礙。警方將案件列作企圖謀殺及自殺案。



涉事為姓蘇家庭一家五口，59歲男戶主與43歲妻子育有3名子女，分別7歲、6歲及5歲的兩子一女，家中印傭三個月前離職，女事主數月前開始任全職家庭主婦，主力照顧子女。



警方表示，涉案家庭無家暴及情緒病紀錄，但近日因疫情，家庭面臨經濟困境，呼籲市民在疫情持續下多關心家人及朋友，如情緒有異樣，應盡早向專業人士求助。消息指，女事主丈夫經營貿易工程公司，近日生意淡薄。

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責任編輯：楊玉珠