【新冠肺炎】新增28間食肆有確診者到訪　涉多間連鎖餐廳包括樂富廣場茶木、黃大仙中心翠華

▲ 新增28間食肆有確診者到訪，涉多間連鎖餐廳，包括樂富廣場茶木、黃大仙中心翠華。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（30日）新增54宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔47宗，當中13宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增28間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，涉多間大型連鎖餐廳及酒樓。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島：

東區 杏花新城 稻香 22/12/2020 #8416

中西區 正街56號 Stone Coffee 22/12/2020 #8491

中西區 華懋中心1期 Octavium Italian Restaurant 22/12/2020 #8647

中西區 海富中心 Can-teen 24/12/2020 #8590

中西區 美國銀行中心 大快活 24/12/2020 #8590

九龍：

深水埗 寶熙苑商場 意樂餐廳 19/12/2020 #8680

觀塘 麗晶商場 大快活 23/12/2020 #8514

觀塘 麗晶商場 南豐餐廳 24/12/2020 #8514

觀塘 順利商場 茗港酒家 27/12/2020 #8676

油尖旺 38 廣場 一休(居食屋) 日本料理 23/12/2020 #8565

油尖旺 寶華大樓 沾仔記 24/12/2020 #8523

油尖旺 金隆樓 家樂美餐廳 25/12/2020 #8657

油尖旺 南苑大廈 美富菜館海 鮮蒸氣火鍋 25/12/2020 #8657

油尖旺 利奧坊·曉岸 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery 25/12/2020 #8712

深水埗 西九龍中心 大快活 23/12/2020 #8485

深水埗 又一城 望月樓 26/12/2020 #8610

黃大仙 黃大仙中心北館 翠華餐廳 27/12/2020 #8687

黃大仙 樂富廣場 茶木‧台式 休閒餐廳 25/12/2020 #8688

新界：

元朗 金朗大廈 帝豪海鮮酒家高級宴會廳 17/12/2020 #8235

元朗 正大街2-4號 森城海鮮酒家 26/12/2020 #8632

元朗 天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳 26/12/2020 #8655

北區 華明商場 皇庭匯 19/12/2020 #8539

葵青 青衣城 Crostini Bakery & Café 19/12/2020 #8638

沙田 海福花園 Dear Coffee & Bakery 20/12/2020 #8491

沙田 御龍山商場 大家樂 21/12/2020 #8440

荃灣 綠楊坊 麥當勞 23/12/2020 #8517

屯門 良景廣場 意樂餐廳 25/12/2020 #8689

確診者居住名單，請看【下一頁】

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責任編輯：羅家欣