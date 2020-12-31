【非凡三俠劇透】第5集劇情預告　寶兒重拾記憶對付未婚夫嘉明

▲ 《非凡三俠》

由張智霖、周秀娜、黃宗澤、陳豪、王浩信主演的《非凡三俠》，第4集講到寶兒未婚夫阿郎神祕遇襲；蘇芮、陳燦收到寶兒來電，身在醫院的寶兒卻記不起二人…

第5集（1/1）

蘇芮、陳燦趕到醫院，發現寶兒失憶，對二人只有模糊印象，心裡只想盡快回到未婚夫嘉明身邊。

蘇陳商量對策，寶兒竟獨自溜走。二人追出找回寶兒，卻被多名殺手追殺。

寶兒在本能下出手，將兩名追至的殺手解決。

三人趕上計程車前往嘉明家，蘇芮、陳燦終發現寶兒被打了自白劑才導致失憶。

蘇陳燦把寶兒送至嘉明家後離開。二人走後，嘉明突然用鎗指著寶兒！

自白劑的藥力漸散，寶兒回憶起原來嘉明是微生物學家，寶兒的真正身份是國際刑警的Shadow Team。

她利用記者身份接近嘉明，並答應下嫁，目的是要銷毀Mors，但卻失敗告終，最後只能毁掉疫苗。

嘉明帶寶兒找阿郎面前，要脅寶兒交出最後一支疫苗。

寶兒使計令Mors在研究室擴散，嚇跑家明，自己中槍倒下。

蘇芮、陳燦回想起寶兒在嘉明的異常反應，竟遇上寶兒的上司及父親羌正，要求他們把寶兒救出來…

《非凡三俠》第4集劇情 上一頁