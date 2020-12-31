  • 11°C
香港時間 : 20201231日 (週四) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非凡三俠劇透】第5集劇情預告　寶兒重拾記憶對付未婚夫嘉明

娛樂 10:08 2020/12/31

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《非凡三俠》

由張智霖、周秀娜、黃宗澤、陳豪、王浩信主演的《非凡三俠》，第4集講到寶兒未婚夫阿郎神祕遇襲；蘇芮、陳燦收到寶兒來電，身在醫院的寶兒卻記不起二人…

第5集（1/1）

蘇芮、陳燦趕到醫院，發現寶兒失憶，對二人只有模糊印象，心裡只想盡快回到未婚夫嘉明身邊。

蘇陳商量對策，寶兒竟獨自溜走。二人追出找回寶兒，卻被多名殺手追殺。

寶兒在本能下出手，將兩名追至的殺手解決。

三人趕上計程車前往嘉明家，蘇芮、陳燦終發現寶兒被打了自白劑才導致失憶。

蘇陳燦把寶兒送至嘉明家後離開。二人走後，嘉明突然用鎗指著寶兒！

自白劑的藥力漸散，寶兒回憶起原來嘉明是微生物學家，寶兒的真正身份是國際刑警的Shadow Team。

她利用記者身份接近嘉明，並答應下嫁，目的是要銷毀Mors，但卻失敗告終，最後只能毁掉疫苗。

嘉明帶寶兒找阿郎面前，要脅寶兒交出最後一支疫苗。

寶兒使計令Mors在研究室擴散，嚇跑家明，自己中槍倒下。

蘇芮、陳燦回想起寶兒在嘉明的異常反應，竟遇上寶兒的上司及父親羌正，要求他們把寶兒救出來…

《非凡三俠》第4集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【非凡三俠】黃宗澤逆市下力保員工飯碗　40歲Bosco相信緣份但不急於結婚
18:03 2020/12/28
【非凡三俠】黃宗澤逆市下力保員工飯碗　40歲Bosco相信緣份但不急於結婚
【撼贏蔡思貝】周秀娜被指主動追求余德丞　前度陳偉成結婚不請娜姐出席
10:39 2019/09/20
【撼贏蔡思貝】周秀娜被指主動追求余德丞　前度陳偉成結婚不請娜姐出席
【2020回顧】大台《香港愛情故事》成壓軸驚喜　ViuTV《二月廿九》《男排女將》贏盡口碑
18:02 2020/12/30
【2020回顧】大台《香港愛情故事》成壓軸驚喜　ViuTV《二月廿九》《男排女將》贏盡口碑
電視劇 黃宗澤 周秀娜 張智霖 TVB

最高瀏覽

【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
14:54 2020/12/30
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
12:15 2020/12/30
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情