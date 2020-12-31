【新冠肺炎】消息：新增逾70宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指本港今日新增逾70宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（31日）新增逾70宗確診個案，涉不明源頭感染。

張竹君昨日（30日）提到，前日（29日）已宣布若一棟大廈出現有兩個不認識的單位的患者確診，該幢大廈就需要接受強制檢測，預計有40多幢大廈需進行強制檢測，食衞局將盡快公布名單。詳情即看：【下一頁】

對於確診數字回落較慢，張竹君擔心長假期後可能有些聚會，又指近2日有個案更涉及20人聚會，坦言未來3日繼續多聚會，不排除會有超級傳播者，疫情有機會反彈。詳情即看：【下一頁】

新增28間食肆有確診者到訪，涉多間連鎖餐廳包括樂富廣場茶木、黃大仙中心翠華。詳情即看：【下一頁】

佛教醫院內科病房83歲男病人初步確診，涉事病房早前已有一名病人和一名護士確診。詳情即看：【下一頁】

43幢大廈被納入強制檢測範圍，涉事大廈居民須於1月4日或之前檢測【內附名單】。詳情即看：【下一頁】

聯合醫院2D病房群組再多1個病人死亡，本港累計147名死亡個案。詳情即看：【下一頁】

黃大仙區錄14宗個案，九龍灣麗晶花園、德福花園上榜。詳情即看：【下一頁】

彩雲邨啟輝樓污水樣本持續陽性，當局要求曾訪人士強制檢測。詳情即看：【下一頁】

TOPick診症室每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS