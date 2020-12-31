【2020回顧】柳俊江撰長文暗示被太太情傷　前新聞主播柳爺：我要放下你

▲ 前新聞主播柳俊江撰長文回顧2020年。

前TVB新聞主播柳俊江，在2020年是非不斷，繼9月因與太太雷康怡的友人打鬥被捕後，傳出婚變。臨近除夕，柳俊江再因涉嫌危險駕駛被捕，現時正保釋候查。

柳俊江在昨晚（12月30日）在社交平台撰長文回顧2020年，並暗示被太太傷害及要放下傷痛。

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▲ 柳俊江於本月29日涉危駕被捕。（影片截圖）

剖白曾於生死中徘徊

他在Facebook撰長文，先是提及年末因危駕被捕令各位朋友擔心，並指：「只說我仍安好，願大家也能安好，完完整整告別難以忘懷的一年。小風波、小風雨，已經免疫了，不瞞你說，曾經鬼門關前徘徊過。」

之後，他指今年初「命運就跟我開了一個大大的玩笑」，表示以寫書去強忍創傷和壓力：「花了好幾個月撐起滿身傷痕的殘軀，強顏歡笑到騙過自己，好像終於看到石縫透光，卻又一次一次跌入深淵。哭過了，拍拍肩膊上的灰塵，跌跌撞撞，又再失魂落魄地上路，然後和自己講：『捱過了，會好的。』」

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▲ 柳俊江於今年9月傳婚變。（網上圖片）

暗示被太太情感傷害

他表示今年學習最重要的一課是「如何寬恕自己」：

唯一真正寬恕自己的方法，是寬恕傷你的人。旁人幹的壞事，最多都只是皮肉之傷；能把你傷到心坎裡的，一定是你愛過的，投入過感情的人。我們會一直問：「為何你要這樣對我？為何你要這樣傷我？」可惜，人性永遠不會探究背後的原因。

他續指：

世上沒有人會毫無緣故地傷害身邊的人，正如你也不會這樣做。願我們能夠對那個重要的，或曾經重要的人，放下仇恨，放下敵意，縱然分離或一起，都一一放下。 嘗試感覺對方的悲傷，也跟著一同悲傷。能洞察別人的悲傷，慢慢可以看到種種因果，從而寬恕對方，你會發現，你也能寬恕自己，放下仇恨，放下敵意，move on。 謝謝2020年，我學會了很多，我要放下你，追逐明年耀眼的煙火，再見。

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與太太10年婚姻疑生變

今年9月，柳俊江與一名男子涉嫌打鬥被捕，該男子當時與柳俊江的太太雷康怡於觀塘用膳。隨後傳出柳爺與結婚十年的太太雷康怡感情生變、處於分居狀態。

柳俊江在社交網站發文承認發生衝突，但卻未有就離婚消息作出回應，只表示自己會一如以往地全心愛家人。

至10月時，他就寫下一段疑為離婚宣言的留言：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」疑似暗示結束跟太太的十年婚姻。

▲ 柳俊江今年是非多。（網上圖片）

今次，他在回顧2020年的長文中花大篇幅講「能把你傷到心坎裡的，一定是你愛過的人」，要學習寬恕傷害自己的人，又指要放下仇恨敵意向前行，疑似暗示被太太背叛，二人10年婚姻生變。

此外，本月29日晚，一輪私家家由尖沙咀梳士巴利道18號一停車場開出，沿漆咸道南方向前行，私家車司機疑未有依交通燈號指示停車，令一架駛至漆咸道南交界時的電單車收掣不及，與私家車相撞，涉案司機正為柳俊江。

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