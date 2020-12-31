【天人永隔】18歲健康少女染疫短短8日病逝　父母痛心：病毒把女兒生吞活剝

▲ 女兒在新年前與父母天人永隔。

2020年來到尾聲，然而新冠肺炎疫情仍肆虐全球，其中美國的死亡人數已突破33.5萬人，近日芝加哥一名18歲高中少女染疫後，短短8日內病情急劇惡化，最終不幸離世，少女的母親心碎表示，新冠病毒把女兒「生吞活剝」了。

據美國媒體報道，就讀高中三年級的Sarah Simental在12月16日起開始輕微頭痛，翌日喉嚨亦開始痛，其後症狀持續，更開始有發燒、發冷和嘔吐。直至12月19日，媽媽Deborah帶她去接受新冠肺炎測試，結果呈陽性。

▲ 媽媽被女兒的離世深深打擊。（影片截圖）

染疫後病情急劇惡化

12月23日起，Sarah的病情惡化，突然頭痛加劇，喉嚨和全身也開始疼痛，因此到當地醫院就診，惟病情仍急轉直下。醫生用空運將她轉院至芝加哥大學醫院治療，可惜Sarah仍於12月26日病逝，無緣與家人迎接新年。

Deborah表示，女兒生前沒有任何健康問題或潛在疾病，也沒有長期服用任何藥物，卻在3天之內迅速惡化，新冠肺炎簡直把女兒「生吞活剝」（just ate her through），在女兒住院後，Deborah無法探望，只能用手機通話，

她知道自己會錯過聖誕節，那是她喜愛的節日。她對我說的最後一句話是，「媽媽，一切都會沒事的。」

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即將要高中畢業的Sarah，原本想從事動物照顧工作。爸爸對女兒的離世感到無言以對，不敢相信事情會發生得這麼快。而且她在難以想像的痛苦中，仍安慰家人自己會她起來。Deborah呼籲大家要戴上口罩，保持社交距離，在情況受控前不要聚會。

任何父母都不應該看著孩子經歷這件事，這是一場噩夢。

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責任編輯：王明芳