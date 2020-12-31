  • 11°C
香港時間 : 20201231日 (週四) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天人永隔】18歲健康少女染疫短短8日病逝　父母痛心：病毒把女兒生吞活剝

兒童健康 11:01 2020/12/31

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

女兒在新年前與父母天人永隔。

2020年來到尾聲，然而新冠肺炎疫情仍肆虐全球，其中美國的死亡人數已突破33.5萬人，近日芝加哥一名18歲高中少女染疫後，短短8日內病情急劇惡化，最終不幸離世，少女的母親心碎表示，新冠病毒把女兒「生吞活剝」了。

美國媒體報道，就讀高中三年級的Sarah Simental在12月16日起開始輕微頭痛，翌日喉嚨亦開始痛，其後症狀持續，更開始有發燒、發冷和嘔吐。直至12月19日，媽媽Deborah帶她去接受新冠肺炎測試，結果呈陽性。

媽媽被女兒的離世深深打擊。（影片截圖）

染疫後病情急劇惡化

12月23日起，Sarah的病情惡化，突然頭痛加劇，喉嚨和全身也開始疼痛，因此到當地醫院就診，惟病情仍急轉直下。醫生用空運將她轉院至芝加哥大學醫院治療，可惜Sarah仍於12月26日病逝，無緣與家人迎接新年。

Deborah表示，女兒生前沒有任何健康問題或潛在疾病，也沒有長期服用任何藥物，卻在3天之內迅速惡化，新冠肺炎簡直把女兒「生吞活剝」（just ate her through），在女兒住院後，Deborah無法探望，只能用手機通話，

她知道自己會錯過聖誕節，那是她喜愛的節日。她對我說的最後一句話是，「媽媽，一切都會沒事的。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即將要高中畢業的Sarah，原本想從事動物照顧工作。爸爸對女兒的離世感到無言以對，不敢相信事情會發生得這麼快。而且她在難以想像的痛苦中，仍安慰家人自己會她起來。Deborah呼籲大家要戴上口罩，保持社交距離，在情況受控前不要聚會。

任何父母都不應該看著孩子經歷這件事，這是一場噩夢。

同場加映：入屋接觸小朋友前防疫五部曲

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【亞歷媽】與老公法國確診源頭不明感崩潰　3母子曾共浴怕感染混血小兄弟【多圖】
13:16 2020/12/30
【亞歷媽】與老公法國確診源頭不明感崩潰　3母子曾共浴怕感染混血小兄弟【多圖】
【新冠肺炎】3歲男童染疫後中風 右半身不能動說話能力大減
17:17 2020/12/27
【新冠肺炎】3歲男童染疫後中風 右半身不能動說話能力大減
【生命小鬥士】捱過2次開腦手術不敵罕見癌症　9個月大B女父母懷內離世
11:55 2020/12/30
【生命小鬥士】捱過2次開腦手術不敵罕見癌症　9個月大B女父母懷內離世
家庭關係 家庭教育 兒童健康 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
14:54 2020/12/30
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
12:15 2020/12/30
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情