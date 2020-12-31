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【萬千星輝2020】羅天宇首當男一即入圍爭視帝　上位受力捧演新版《十月初五的月光》

娛樂 11:55 2020/12/31

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傳羅天宇獲高層睇好上位。

TVB經典劇集《十月初五的月光》即將翻拍，由力捧的新晉小花何依婷接捧佘詩曼，飾演女主角祝君好。至於初哥哥情敵、當年由馬浚偉飾演的司徒禮信一角，新版本由羅天宇演出。

事實羅天宇近期人氣急升，他首當男一的劇集《香港愛情故事》搏盡演出，在劇中與女主角龔嘉欣超過一半是床戲。

而且《香港愛情故事》因題材貼地贏得口碑，羅天宇更憑《香港愛情故事》首次獲提名角逐「視帝」。

【五星級住宅】45歲佘詩曼身家被指逾1.4億　租住服務式住宅月租直逼半山豪宅

《十月初五的月光》翻拍。（網上圖片）

羅天宇受力捧

據悉，新版《十月初五的月光》的司徒禮信一角，在「朱Ling」吳偉豪和羅天宇之間二選一，但高層睇好羅天宇，欽點他接任司徒禮信一角。

羅天宇回應傳媒承認已接演司徒禮信一角，自己也會參考從前的《十月初五的月光》。

據知劇集不會到澳門取景，背景將改為在香港的流浮山拍攝。

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【孜孜不倦】馬浚偉因母親患癌世啟發讀中醫　馬仔獲浸大中醫藥學院取錄

何依婷接佘詩曼捧

2000年經典劇《十月初五的月光》，當年分別由張智霖和佘詩曼飾演初哥哥和祝君好，二人更由此人氣急升，劇集還在2015年推出電影版。

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擁有甜美臉孔和姣好身材的何依婷向來甚有觀眾緣，有指因此將接佘詩曼捧演新版《十月初五的月光》女主角，預計明年1月開拍。

同場加映：蔡思貝專訪

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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