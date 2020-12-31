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【新冠肺炎】政府宣布延長彩雲二邨流動採樣站至周六【內附流動採樣站位置名單】

社會 10:32 2020/12/31

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政府宣布延長彩雲二邨流動採樣站至周六（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，確診數字仍然處於相對較高水平，部分確診人士並沒有病徵，顯示社區存在眾多隱形傳播鏈。政府宣布，決定延長設於彩雲(二)邨明麗樓旁籃球場的流動採樣站的服務日期至2021年1月2日（周六）。

政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要進一步延長流動採樣站的運作時間。

目前流動採樣站位置：

  • 觀塘秀雅道遊樂場 (只限基督教聯合醫院工 作人員、訪客及病人)（12月31日開始）
  • 黃大仙彩雲(二)邨豐澤樓 對出空地(只限彩雲(二) 邨居民及工作人員)（12月31日開始）
  • 黃大仙彩雲(二)邨明麗樓 旁邊的籃球場(只限彩雲 (二)邨居民及工作人員)（即日至1月2日每天上午10時至晚上8時）
  • 九龍清水灣道 2 號坪石邨 坪石廣場（近玉石樓） (只限坪石邨居民及工作 人員)（即日至1月3日每天上午10時至晚上8時）
  • 大埔鄉事會街 2 號 大埔社區中心籃球場（即日至1月8日每天上午10時至晚上8時）
  • 荃灣沙咀道遊樂場（即日至1月8日每天上午10時至晚上8時）
  • 黃大仙廣場（即日至1月8日每天上午10時至晚上8時）
  • 東涌北公園七人硬地足球場（即日至1月8日每天上午10時至晚上8時）
  • 香港黃竹坑遊樂場（2 號足球場）（即日至1月8日每天上午10時至晚上8時）

另外，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。強制檢測公告下指明地方：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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