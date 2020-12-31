【保暖大法】體溫34度已患輕微低溫症　陳沛然解構低温症常見症狀

▲ 陳沛然解構低温症常見症狀。

受強烈寒潮影響，今早（31日）天文台氣象站錄得最低氣溫8.1度，成為入冬以來的最低紀錄，大帽山更錄得最低氣溫-1.2度。截至上午9時50分，多區氣溫普遍在10度以下，大帽山氣溫維持在0度。

立法會議員、腸胃肝臟科專科醫生陳沛然引用4年前自己撰寫的文章，解構低溫症徵狀，並提醒大家多關心長者及長期病患者。

陳沛然醫生4年前撰文〈我真係見過因低溫症而死亡的人〉，分享每年冬天於急性普通內科病房都遇到不少患低溫症的病人：

你有無見過低溫症的人？我見過，我真係見過，也照顧過和醫治過。每年冬天，都會有老人家因為低温症入醫院， 我做了十多年急性普通內科病房，體温35度我見過，低至29度我都見過。這個星期（編按:2016年1月)我也有一位四十歲有長期病的女士，患了低溫症被送入醫院治療。

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甚麼是低溫症？

陳沛然醫生解釋當身體熱量流失的速度比產生更快時，身體溫度低過華氏95度即攝氏35度，便會導致低溫症，心臟，神經系統和其他器官將不能正常工作。如果不進行治療，低溫可最終導致心臟呼吸系統衰竭而死亡。 他續指，輕微低溫症發生在體溫攝氏34至35度，隨著體溫開始下降，身體本能就是希望努力提高體溫。

低溫症有何症狀

包括顫抖、飢餓、心跳加快、呼吸急速，低體溫更會影響中樞神經系統，症狀包括疲勞、輕微混亂、說話困難、手腳缺乏協調等。

當體溫跌至攝氏34度以下，便會出現中度至嚴重低溫症，身體為了保命而開始減低各大器官運作，例如不再顫抖、心跳減慢變弱、呼吸變得淺慢，進一步影響中樞神經系統，包括言語不清或喃喃自語、動作笨拙不協調、想睡覺、混亂例如試圖除去禦寒的衣服、甚至逐漸喪失意識。

如何處理低溫症患者



遇到低溫症，請盡快送患者往醫院治理。等待救援時，首先應該把患者移離冰冷的環境， 除去濕衣物，蓋氈保暖， 並慢慢地為患者增加體溫，可給患者喝熱飲品，吃熱的食物。不應該喝酒，因為酒精會令血管擴張，喝酒後雖會短暫感到溫暖，但之後卻會加速流失身體熱能。

最後陳沛然醫生呼籲，大家不要為了好奇而到寒冷地方觀看奇景，因為有可能增加消防員、救援隊和醫護人員的工作負擔，自己亦有生命危險：

請大家不要為了好奇而增加消防員、救援隊和醫護人員的工作負擔，也不要只為了刺激而冒生命危險。我試過救低温症的人逃出鬼門關，也遇過努力搶救了幾天，但因併發症器官衰竭而死亡的患者。你有無見過低溫症而死亡的人？ 我見過，我真係見過。

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責任編輯：羅嘉欣