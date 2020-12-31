【網購陷阱】市民網購長腳蟹被網店走數 海關稱將就事件作調查

▲ 海關指將會了解相關事件，如發現違反《商品說明條例》，會立即採取適當的執法行動（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，由於市民留家抗疫，不少人選擇網購食材。日前多名苦主在網上網購「帝王蟹」（長腳蟹）後不幸被騙，更成立「苦主聯盟」，消委會回覆TOPick查詢時表示，在12月中接獲1宗有關網上購買冷藏食品，付款後卻收不到貨品的投訴；警方亦回覆指今年8月至10月網購騙案比去年同期增1.4倍。另外，海關指會跟進了解事件，若發現涉違反《商品說明條例》，將立即採取適當的執法行動。

日前，有港人透過Facebook專頁網購一隻逾400元的「帝王蟹」（長腳蟹）後，賣家收款後不但未有如期送貨，更將買家「封鎖」，甚至將原先的專頁改名等，最終失聯，令事主追討無門，懷疑受騙。受影響的約200名苦主們更自行成立「苦主聯盟」，勢揭網購黑店5宗罪，料涉款至少5﹑6萬元。詳情即看：【下一頁】

消委會回覆TOPick查詢時表示，在12月中，接獲1宗有關網上購買冷藏食品，付款後卻收不到貨品的投訴。該會收到與網購食品及飲品有關的投訴更是連續近3年上升，單是今年1至11月，已接獲341宗相關個案，比2019年全年收到的181宗大幅增加88%；而2018年則接獲170宗投訴個案。

警方說，今年8至10月共接獲1,194宗網購騙案，比去年同期的496宗增加1.4倍，共涉款600萬元，按年多36.4%。

海關指，就查詢所提及的事宜，會作出了解，如發現違反《商品說明條例》，會立即採取適當的執法行動。由2018年至今年11月底，成功檢控9宗涉及網上購物的案件，案中被告分別被判社會服務令200小時，罰款6萬元以及監禁6個月緩刑3年不等。

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記者：陳曉瑩、曾卓鋒