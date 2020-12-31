【新冠肺炎】染疫媽媽康復後現幻覺幻聼　詭異聲音教唆斬首孩子再輕生

新冠肺炎疫情全球肆虐，最新研究發現，新冠病毒也可能影響患者的精神健康。美國紐約一名42歲染疫婦人康復後現幻覺幻聼，出現密謀斬首自己孩子再輕生。有精神科醫生表示，已經接二連三發現病例，這種案例全世界都有出現。

綜合外媒報道，在美國紐約州執業的醫生戈埃里（Hisam Goueli）表示，自己從夏天開始已經接觸到相關個案，患者一度染上新冠肺炎後都已康復，但依然受到其他問題困擾，其中紐約一名42歲女患者，曾在春天確診感染新冠肺炎，當時只有輕微症狀，康復後卻開始出現幻覺。

該名婦人形容，自己以往從未出現過精神疾病，家族中也沒有病史，但病情發作時卻看到4名年幼子女被人殘殺，腦海中有聲音催促她自殺，同時殺害自己的孩子。該名婦人痛苦地說，「我愛我的孩子，我不知道我為什麼會有這種想把他們斬首的感覺。」

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戈埃里補充說，他隨後接觸到其他病例，開始推測情況可能與新冠病毒有關。而在其他國家，也有醫生證實同類情況，少數新冠肺炎病人染病數星期後，雖然本身從未患有精神疾病，都也不約而同出現症狀。

而在美國本土的其他病例中，北卡州一名在安老院工作的36歲女職員，感染新冠肺炎後變得非常多疑，經常以為3個孩子會被綁架，甚至曾經想從快餐店的得來速窗口拯救孩子。紐約市一名30歲建築工人，以為親人有意殺死自己，為此掐住對方的脖子自衛。此外中西部、大平原及其他州市也錄得類似病例。

醫學專家認為，儘管新冠病毒主要導致呼吸困難，但如今卻發現極端精神疾病出現在沒有嚴重肺部、心臟或循環系統問題的患者身上，也就是現階段的案例幾乎都在輕症患者身上出現，目前不清楚會持續多久，也不清楚該如何治療。

除美國外，英國對153名新冠住院患者進行的研究發現，有10人出現了類似精神疾病症狀；西班牙的一間醫院也出現10名類似患者。現在全球醫界正在積極進行研究，希望能釐清兩種疾病之間的關係。

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責任編輯：羅家欣