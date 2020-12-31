【酒店優惠】康得思酒店4個最新住宿優惠　$1,998起兩位入住包自助早餐晚餐+午餐

▲ 位於旺角的康得思酒店推出4個最新住宿優惠。（圖片由酒店提供）

香港康得思酒店推出4個住宿優惠，適合家庭、情侶及朋友入住，價錢由$1198起，想要浪漫主題房間或想來一趟放鬆之旅或大吃一大家可以在酒店享受一番，迎接新一年的來臨。

星夜美夢

客人可細賞夜幕繁星下房間佈置的斑斕燈光，共度美妙時刻。此外，套餐包括派對小吃拼盤（春卷、迷你熱狗、雞槌及薯條）及精美甜點（士多啤梨及馬卡龍）。客人亦可於The Place享用自助早餐。

高級客房 每晚港幣1,198元起

貴賓客房連貴賓會禮遇 每晚港幣1,698元起

供應日期：2021年1月至6月

美食好時光

套餐包括The Place的自助早餐及晚餐、歐陸餐廳酒吧Alibi - Wine Dine Be Social 午餐。

高級客房 每晚港幣1,998元起

貴賓客房連貴賓會禮遇 每晚港幣2,498元起

供應日期：2021年1月至6月

放鬆身心之旅

套餐包括二人The Place自助早餐及Wine Dine Be Social 全素晚餐。客人亦可得到精美果盤及參加免費的太極班，重拾身心和諧！

高級客房 每晚港幣1,498元起

貴賓客房連貴賓會禮遇 每晚港幣1,998元起

供應日期：2021年1月至6月

平日寫意時光

客人可在時尚客房或套房放鬆充電，並在屢獲殊榮的「川」水療中心享用舒適愜意的60分鐘按摩療程，喚醒心靈。美夢醒來，於The Place享用自助早餐再出發。

高級客房 每晚港幣1,698元起

貴賓客房連貴賓會禮遇 每晚港幣2,198元起

供應日期：2021年1月至6月（逢星期一至五）

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責任編輯：王芷瑩