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【限電令】寒流來襲遇限電令禁開暖氣 學校停電學生點蠟燭讀書

教育 12:31 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

近日內地多個省份實施限電令，湖南有學生在停電大樓上課，需要點蠟燭讀書。

近日寒流來襲，適逢內地多地實施限電令，不少民眾叫苦連天。湖南周二氣溫只有3度，在禁開暖氣、大樓停電的日子，學生如常上課，點蠟燭讀書。

大樓停電學生點蠟燭讀書

綜合內地媒體報導，內地規定氣溫在3度以上不得開暖氣，不少上班族及學生只能硬着頭皮上班上課。長沙有上班族在微博投訴在辦公室內凍到不斷打噴嚏，但只准開電腦，不敢開暖氣，後來有同事忍不住把窗戶關上，開着暖氣，形容「真的好感動」。

湖南科技大學據指周二也發出停電通知，有學生在微博上傳全班點蠟燭上課的情景，表示「難得一遇」，像是回到過去沒燈沒電的時代。

不只湖南，江南、華南大部分地區都迎來「霸王級寒潮」。周二晚上，位於廣東最北端的連州潭嶺水庫下了今年下半年以來廣東的首場雨夾雪。省氣象台預計，這次寒潮將為廣東帶來急降溫和低溫霜凍天氣，各地平均氣溫將下降9度至11度。

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抗寒產品熱賣

限電令下抗寒產品熱賣，包括淘寶、京東等商家趁此寒潮推出能儲能的發電機和各式太陽能產品，由於充滿電只需5至13小時，價錢約在1千多元人民幣，有商家表示近日就已賣出200多台。

由於今年入冬以來，內地用電需求劇增。12月用電年量增長11%，用電負荷甚至超過夏季的高峰，堪為歷史罕見。

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責任編輯：王明芳

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