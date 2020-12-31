【冬天勇者】天文台祝「處死式熱水爐」勇士寒流平安　連登仔分享限時4分鐘沖涼教學

▲ 天文台祝「處死式熱水爐」勇士寒流平安。

受強烈寒潮影響，今早（31日）天文台氣象站錄得最低氣溫8.1度，成為入冬以來的最低紀錄，大帽山更錄得最低氣溫-1.2度。截至上午9時50分，多區氣溫普遍在10度以下，大帽山氣溫維持在0度。詳情即睇【下一頁】每年冬天，使用儲水式電熱水爐的用家都要與時間競賽，爭取可以使用熱水的每一秒。今年天文台更出「抽水POST」提酣大家天氣寒冷，更祝所有用「處死式電熱水爐」的勇士在寒流下平安。

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天文台在facebook專頁上載一張「度天隊長」出浴照引來網民熱議，天文台指隨著天氣進一步轉冷，又到了考驗所有家用「儲水式電熱水爐」的勇士 的時候。天文台更抵死地形容為「處死式電熱水爐」、「3分鐘戰鬥浴」，「生死時速」 ，又呼籲用其他款式熱水爐的用家都要沖涼「沖快啲」，幾分鐘就夠，慳水慳電慳能源。

每年在連登討論區都會有使用儲水式電熱水爐網民開的「年經」post，齊齊分享冬天沖涼時的苦況。一名自稱有26年儲水式熱水爐經驗的網民「木糠布丁」更表示，自己每天只用3分半鐘洗澡：

頭三十秒必須完成濕頭同身 上淋浴露 洗頭水

用一分鐘時間洗好個頭 記住唔好浪費熱水由得佢哋由頭流落腳

用兩分鐘洗好身體 九秒九抹乾淨著衫

其他用家同樣需要想好步驟才沖涼，絕不能浪費每一秒使用熱水的機會。有網民每次沖涼需要一心二用，沖涼時一手淋濕頭，另一隻手已經按定洗頭水，放低花灑後只用20秒洗頭。沖走洗頭水時，另一隻手又準備定沖涼液，用1分鐘洗乾淨全身，最快紀錄不到5分鐘就沖完。

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不過亦有手腳較慢的網民未能在短時間內沖完涼，選擇將洗頭及沖身的步驟分開，或者以凍水洗頭、熱水沖身。有用家分享自己早上沖涼時經常突然不夠熱水，笑言「變凍嗰下個人生完全昇華咗」。

另一名網民使用儲水式熱水爐時需要邊用邊煲水，形容每次沖到最後都是「生死時速」，要盡力在熱水用盡前沖完：

煲15分鐘，最盡只可以用幾分鐘

遲啲再凍真係寫定遺書先入去浴室

翻查過往帖文，原來「處死式熱水爐」一名並非由天文台構思，去年便有連登網民為儲水式熱水爐正名為「處死式熱水爐」，但亦有人指出儲水式熱水爐的好處多多，不但慳水慳電，更是「真男人」的指標，直言使用儲水式的人都是人上人，顯示為人爽快。

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責任編輯：羅嘉欣