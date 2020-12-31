  • 11°C
香港時間 : 20201231日 (四) 11:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】護老院護士接種新冠疫苗一天後確診　70名長者及員工需隔離

健康 11:29 2020/12/31

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

西班牙護老院護士接種新冠疫苗一天後確診，70名長者及員工需隔離。

新冠肺炎疫情肆虐全球，多個國家陸續為民眾接種新冠疫苗。近日西班牙一名護老院護士在接種後一天，對病毒檢測呈陽性，護老院70名長者及員工需要隔離。

根據當地媒體報道，加泰羅尼亞自治區自12月27日起開始為民眾注射新冠疫苗，首批接種者為護老院長者及工作人員。不過萊里達省一間護老院有護士在接種疫苗，約24小時後接受病毒核酸檢測，結果呈陽性。

當地衛生部門表示，整個疫苗接種過程都嚴格遵守安全防護規範，不過根據規定，仍院舍內4名工作人員和66名長者需接受預防性隔離，其中有61人已經接種過首劑新冠疫苗。

同場加映：新冠病毒存活時間

    點擊圖片放大
    +3
    +2

西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，首批9750劑新冠疫苗已經運送至全國各地，第一階段會先安排護老院長者和醫護人員接種，預期到2021年5月或6月，西班牙全國會有1500萬至2000萬民眾已接種疫苗。

不少國家已開展新冠疫苗接種計劃，除了西班牙，美國亦有醫護人員接種疫苗後在短時間內確診。美國一名45歲男護士，在接種新冠疫苗後6日，開始出現發冷、肌肉疼痛及疲倦等病徵，他隨即到醫院作檢測，證實確診新冠肺炎。詳情請看：【下一頁】

同場加映：【活得健康啲】小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

新冠肺炎疫情持續，家長該如何保護小朋友，防止染病？TOPick請來註冊中醫馬琦傑分享多種小朋友抗疫方法，大家不妨參考！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　許樹昌料科興下月7日公布第3期研究數據【即日不斷更新】
17:56 2020/12/30
【疫苗香港】新冠疫苗種類、接種及比較　科興+復星/BioNTech+阿斯利康　許樹昌料科興下月7日公布第3期研究數據【即日不斷更新】
【疫苗供應】美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速
11:32 2020/12/26
【疫苗供應】美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速
【不明面癱】接種疫苗後罕見出現面癱　醫生拆解何謂貝爾氏麻痹症【附徵狀及治療方法】
12:17 2020/12/29
【不明面癱】接種疫苗後罕見出現面癱　醫生拆解何謂貝爾氏麻痹症【附徵狀及治療方法】
護士 西班牙 院舍 疫苗 病毒檢測 新冠肺炎

最高瀏覽

【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
14:54 2020/12/30
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
12:15 2020/12/30
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情