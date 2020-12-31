【新冠肺炎】護老院護士接種新冠疫苗一天後確診　70名長者及員工需隔離

▲ 西班牙護老院護士接種新冠疫苗一天後確診，70名長者及員工需隔離。

新冠肺炎疫情肆虐全球，多個國家陸續為民眾接種新冠疫苗。近日西班牙一名護老院護士在接種後一天，對病毒檢測呈陽性，護老院70名長者及員工需要隔離。

根據當地媒體報道，加泰羅尼亞自治區自12月27日起開始為民眾注射新冠疫苗，首批接種者為護老院長者及工作人員。不過萊里達省一間護老院有護士在接種疫苗，約24小時後接受病毒核酸檢測，結果呈陽性。

當地衛生部門表示，整個疫苗接種過程都嚴格遵守安全防護規範，不過根據規定，仍院舍內4名工作人員和66名長者需接受預防性隔離，其中有61人已經接種過首劑新冠疫苗。

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西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，首批9750劑新冠疫苗已經運送至全國各地，第一階段會先安排護老院長者和醫護人員接種，預期到2021年5月或6月，西班牙全國會有1500萬至2000萬民眾已接種疫苗。

不少國家已開展新冠疫苗接種計劃，除了西班牙，美國亦有醫護人員接種疫苗後在短時間內確診。美國一名45歲男護士，在接種新冠疫苗後6日，開始出現發冷、肌肉疼痛及疲倦等病徵，他隨即到醫院作檢測，證實確診新冠肺炎。詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣