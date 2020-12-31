【全民造星III】張進翹被爆借女友入圍後即分手　經理人代Masnon澄清：沒過橋抽板

▲ Manson張進翹被爆借女友入圍比賽後分手。

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》於上周六（26日）圓滿落幕，除三甲外，今次比賽中有不少落敗但人氣爆燈的藝人成功吸引觀眾注目。

當中Manson張進翹更是人紅是非多，繼早前被翻舊帳的「公廁4P」事件後，又再被指因要入行做偶像，靠在ViuTV做編劇的女友才成功入圍《造星III》，並在入圍後即飛女友。

【全民造星III】張進翹+顧定軒BL純愛演出瘋傳 27歲Manson為追夢兼職做農夫【有片】

▲ 《全民造星III》的Manson張進翹再捲桃色新聞。（Instagram圖片）

年少輕狂曾捲「公廁4P」事件

Manson在《全民造星III》中因演出其中一個表演項目《我們》，與顧定軒的BL感情戲令二人的人氣急升。不過，網民就似乎追着Manson不放，先踢爆他在10年前拍攝一條聲稱要在「公廁4P」的短片，當時更驚動警方介入調查。

不過，早前Manson已在社交平台認錯指自己年少輕狂，說了不該說的話，但強調4P事件沒有發生。

【年少輕狂】《造星3》張進翹爆紅被翻舊帳疑公廁4P Manson坦承出現片中：沒發生類似行為

▲ 由導演麥曦茵主理的經理人公司代Manson發文澄清。（Instagram圖片）

澄清入行與女友分手無關

但Manson的桃色新聞旺盛，昨日（12月30日）就有報道指他為入行而與ViuTV編劇李小姐分手。由於Manson正在工作中，其經理人公司就出Post為事件澄清，指Manson沒有為做偶像而分手。

經理人公司留言：「一個人要入行，不需為入行拍拖，也不需為入行分手，踏實地做入行的修練和功課就好。 我們家是一直主張自由戀愛（看珈其連婚也結了）。」

此外又就「靠女友入圍《造星III》一事」澄清：「我們是應《全民造星3》的邀請電郵，為Manson報名參加這個比賽，以及準備Casting事宜。過程中沒有、也無需要借助編劇李小姐的工作崗位。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【全民造星III】張進翹+顧定軒BL純愛演出瘋傳 27歲Manson為追夢兼職做農夫【有片】

經理人公司續表示：「我們家負責人，也是導演與編劇。在Manson參加比賽這件事上，導演也從沒有借用其本業與崗位，純粹循正常途徑安排報名試鏡，為 Manson準備Bio、討論Casting 表演項目，作一些面對試鏡和Training前的思想準備。

「大家可以重溫節目中兩位導師為搶Manson入組而爭執的一集，Manson是憑自己的表演能力、不停努力和練習準備，進入這個比賽。因此，報道描述我家藝人對他人『過橋抽板』的機率為零。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最後，澄清文中坦承Manson與李小姐拍拖一個月，但二人分開是因性格不合，並已在關係結束之時，清晰並善意與對方表達。這是純粹感情上的決定，與入行與否無關。

同場加映 顧定軒、陳卓賢專訪