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【開心速遞】《愛回家》佐治智救Anita感情更進一步　張明偉+梁茵勢成新CP【有片】

娛樂 12:32 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

George（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）多次合作搵真銀。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》又有新CP？George（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）這對生意拍檔經常互相利用及合作，同時劇情亦一直間示二人有觸電感覺。

張明偉與梁茵在社交平台放同一張二人對望的照片。張明偉寫道：「究竟是為了利益，還是憑著一種感覺？#Anita #George #愛回家之開心速遞」梁茵則表示示：「總有天，你會遇上讓你奮不顧身的那個人。#anita #George #愛回家之開心速遞 #心動的瞬間」

【開心速遞】《愛回家》向天王嫂抽水　Anita+Rebecca上特訓班學釣金龜【有片】

（取自IG）

George與Anita彼此心動

在昨晚（12月30日）《愛‧回家之開心速遞》講述若水（呂慧儀飾）、安仔（周嘉洛飾）等人偶然發現George與Anita約會，覺得兩人關係匪淺。

Anita及後來遇前度男友，被他追討損失，George英雄救美帶Anita逃跑，二人生出心動感覺。

George與Anita秘密合作，借出補習社讓她開辦特別課程，怎料東窗事發，引起軒然大波。

【開心速遞】《愛回家》島大學生合唱聖誕歌　「佐治」張明偉+「三姨」蘇韻姿大展歌喉【有片】

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「大難臨頭各自飛」，George於記者會上與Anita割席，更稱自己也是事件中的受害者。

Anita因而成為眾矢之的，不單生活受困擾，工作亦大受影響。

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Anita的星級學生賈名媛（邱芷微飾）的身分被傳媒曝光，揚言要告Anita毀約，要她賠償損失。

此時，George前來英雄救美，並協助Anita再次開授天王嫂訓練班，吸納大量學生報名。George與Anita和好如初，再度成為關係良好的生意拍檔。

在故事臨完結前，交代George與Anita各自憶起與對方相處的心動時刻，表示二人已生情愫，只是暫時「戀人未滿」，大有機會成CP。

同場加映：林淑敏、許家傑及「Philip仔」梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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