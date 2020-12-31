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【超市大搜查】《LDK》評測11款暗瘡護理潔面乳　Curél奪A級、肌研極潤及FANCL奪B

保健美顏 12:08 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《LDK》評測11款暗瘡護理潔面乳。

長期戴口罩加上生活壓力加重，容易令臉部生暗瘡，為此日本雜誌《LDK》評測了11款痘痘潔面產品，比較這些潔面產品的清潔力、成分及使用感，為痘痘洗面產品進行評級，大家不妨參考。

評測準則：

是次評測主要圍繞產品的清潔力、成分及使用感為主，當中以清潔力及成分的佔比高。

清潔力：在人造皮革上塗抹人工皮脂，揉出泡沫後清潔污垢，愈能徹底清潔皮脂愈高評價。

成分：由前化妝品企業研究員檢查所有產品成分，如使用對皮膚負擔較輕的清潔成分會加分。

使用感：主要由20歲後半至40歲的人士測試，早晚洗臉時使用，通過問卷調查確認滿意度。

測試時，指定份量為2mL或2g。

結果

結果顯示11款痘痘專用潔面泡中，只有2款評為A級，包括NOV AC Active潔面乳及：Curél深層控油保濕泡沫潔面乳。另有一款明色美顔石鹼洗面皂評價最低，只有C級。

A級潔面乳評價：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

至於被評為B級的潔面乳，不少都可在香港購買，包括FANCL、肌研極潤、獅王Pair Acne、La Roche Posay等。

B、C級潔面乳評價：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

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責任編輯：楊宛茜

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