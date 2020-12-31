黎智英涉違國安法准保釋　律政司申上訴終院押後今午4時判決

▲ （林宇翔攝）

​​​​​​壹傳媒創辦人黎智英早前先後被控欺詐罪及勾結外國勢力兩罪而被還押，上周三(23日)向高等法院申請保釋獲批，律政司今（31日）向終院申請上訴許可，並要求終院頒下臨時命令，在等待上訴許可期間將黎還押。終院聽取雙方陳詞，押後至今日下午4點判決。

案件今早由3名《港區國安法》指定法官處理，包括即將退休的終審法院首席法官馬道立、常任法官李義及張舉能，張即將於下月（1月）接任首席法官一職。

黎智英（73歲）早前就欺詐罪被還押，其後再被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，黎於上周三就兩案申請保釋，《港區國安法》指定法官李運騰批准申請，黎准以現金1,000萬元及共30萬元人事擔保保釋候訊，期間除報到及應訊外不得踏出家門、不得使用社交媒體、不得外國官員接觸、不得發表公開言論及接受訪問。

黎早前與壹傳媒集團兩名高層周達權（63歲）和黃偉強（59歲）被控一項欺詐罪，控罪指3人於2016年6月27日至2020年5月22日期間，未有按租契而使用將軍澳工業邨駿盈街8號，並向科技園公司隱瞞有關用途，意圖詐騙而導致科技園公司因未有採取行動而蒙受不利，或令蘋果印刷或力高顧問有限公司獲利。

黎其後再被控1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29(4)條。兩宗案件均押後至2021年4月16日再訊。

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記者：林育慧