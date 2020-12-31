【堅離地愛堅離地】龔嘉欣趕拍劇在街上睡覺 Katy：睡幾分鐘都好 娛樂 11:41 2020/12/31 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 龔嘉欣日拍《堅離地愛堅離地》時露天睡覺休息。（取自龔嘉欣IG） 拍攝於3年前的TVB劇《堅離地愛堅離地》，是張振朗與龔嘉欣首次做男女主角的劇集，現在終於見天日，在本周起播出。 龔嘉欣在個人社交平台上載幾張當日拍攝《堅離地愛堅離地》的花絮照，相中的她與張振朗趁拍攝空檔，在拍攝現場小睡，當中大多更是在戶外露天休息。 ▲ （取自龔嘉欣IG） 龔嘉欣並寫道： 記得在拍 #堅離地愛堅離地 真的是完全沒有得睡覺 每天可能真的只睡兩到三小時 所以外景時隨處都是我們睡覺的地方 什麼都不理 睡幾分鐘都好 雖然是這樣 但是這個劇真的拍得很開心 是個很好的回憶 🙂 ▼點擊圖片放大 +4 +3 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B Katy：只希望不要太遲生小朋友 18:54 2020/12/10 【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B Katy：只希望不要太遲生小朋友 【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞 黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日 11:08 2020/12/29 【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞 黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日 【香港愛情故事】12句貼地愛情金句 小情侶的無奈：結婚像是房子的贈品【多圖】 16:01 2020/12/24 【香港愛情故事】12句貼地愛情金句 小情侶的無奈：結婚像是房子的贈品【多圖】 龔嘉欣 堅離地愛堅離地 電視劇 TVB