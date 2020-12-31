【堅離地愛堅離地】龔嘉欣趕拍劇在街上睡覺　Katy：睡幾分鐘都好

▲ 龔嘉欣日拍《堅離地愛堅離地》時露天睡覺休息。（取自龔嘉欣IG）

拍攝於3年前的TVB劇《堅離地愛堅離地》，是張振朗與龔嘉欣首次做男女主角的劇集，現在終於見天日，在本周起播出。

龔嘉欣在個人社交平台上載幾張當日拍攝《堅離地愛堅離地》的花絮照，相中的她與張振朗趁拍攝空檔，在拍攝現場小睡，當中大多更是在戶外露天休息。

▲ （取自龔嘉欣IG）

龔嘉欣並寫道：

記得在拍 #堅離地愛堅離地 真的是完全沒有得睡覺 每天可能真的只睡兩到三小時 所以外景時隨處都是我們睡覺的地方 什麼都不理 睡幾分鐘都好 雖然是這樣 但是這個劇真的拍得很開心 是個很好的回憶 🙂

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