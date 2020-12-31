【頭也不回】港媽疑似玩電話不顧兩兒過馬路　大仔不知所措衝出安全島

▲ 港媽疑似只顧玩電話不理2兒過馬路，大仔不知所措衝出安全島過馬路。

過馬路要小心，家長帶小朋友過馬路更要格外注意，拖實同行的小朋友。一名司機在社交媒體投稿，日前駕駛車輛經過西灣河嘉亨灣時，在轉彎前看見港媽帶著2名兒子準備過馬路，但卻疑似玩著電話，當司機慢駛時，港媽頭也不回帶著其中一名兒子向前走，沒有理會在後面的大仔，大仔不知所措衝出安全島，幸好司機煞停避免意外發生。

一名司機於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿及上載影片，指在轉彎前已看見3母子正在過馬路，司機準備慢駛時，他們到達安全島。然而，港媽卻頭也不回，走出馬路。

司機表示，當他扭軚時，3母子踏出第一步，他只好急煞及響起鳴笛警告。可是，港媽聽見鳴笛後只帶同幼子向前衝，長子則退後到安全島。

衝完過馬路佢第一下係望住我，而唔係示意俾無過馬路嘅小朋友要停低。

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港媽頭也不回過馬路 不理後排長子

從影片可見，港媽一手拖著幼子，一手手持電話，疑似只顧玩電話沒有顧及2名兒子。過馬路時，長子看見車輛駛往，便立刻往後退回安全島，惟港媽則只拖著幼子向前走，不顧後面的長子。當司機準備慢慢起步時，長子不知所措從安全島衝出馬路，司機只好再次煞停，險生意外。

網民狠批：過馬路唔好睇電話！

不少網民看畢片段紛紛留言批評港媽只顧玩電話，「過馬路都仲掛住睇住個電話 學咩人做阿媽啊」、「個阿媽掛住睇電話，完全睇唔到有車」及「帶小朋友出街，真係唔好一路行一路玩電話，有需要用都停低搵個位睇。」有網民批評現時不少人過馬路沒有環顧路上情況，「就算見到車嚟緊都唔會加快腳，覺得個司機一定停得到咁。」

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳