專線小巴實時到站資訊系統今在三條香港島專線小巴號線試行　2021年3月將拓展至70條路線

▲ 政府小巴實時到站資訊系統料2022年全面應用。（資料圖片）

運輸署今日表示，專線小巴實時到站資訊系統今日起在三條香港島專線小巴號線試行，方便乘客計劃行程。

三條試行路線：

香港島專線小巴路線第69（數碼港──鰂魚涌（船塢里））

69A（數碼港──香港仔）

69X（數碼港──銅鑼灣（駱克道））

運輸署表示，開放數據是政府推動創新及科技發展的重要政策項目。現時主要公共運輸服務營辦商亦已提供實時到站資訊予乘客。專線小巴實時到站資訊系統可以配合乘客的需要，方便他們出行和計劃行程，以及提升專線小巴業界的形象和競爭力。運輸署已於有關專線小巴路線的總站及小巴車廂內張貼宣傳刊物，通知乘客有關試行安排。系統承辦商亦會於指定時間在數碼港及銅鑼灣的小巴總站安排服務大使，協助乘客透過「香港出行易」查閱有關路線的預計到站時間。

運輸署與系統承辦商正密切監察系統的運作情況，並會視乎系統表現，計劃於2021年3月進一步發放首階段約70條路線的實時到站資訊。

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責任編輯：曾卓鋒