  • 14°C
香港時間 : 20201231日 (四) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒爭議】丟1歲仔入雪堆遭狠批危險　滑雪冠軍媽媽反駁︰兒子玩得開心

育兒經 12:29 2020/12/31

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

美國高山滑雪冠軍媽媽將1歲兒子丟進雪堆中，引來不少網民批評。

每個父母都有自己一套育兒方法，沒有最好的教法，只有最適合孩子的。美國高山滑雪冠軍媽媽在社交媒體分享一段影片，她將1歲兒子丟進雪堆中，結果引來不少網民批評。媽媽其後反駁，積雪又軟又厚沒有風險，而且兒子也樂在其中。

媽媽高高拋起兒子。（影片截圖）

將兒子丟進雪堆覆蓋頭頂

據英國《每日郵報》報道，36歲的美國高山滑雪冠軍Julia Mancuso曾在2006年冬季奧運會獲得金牌，已於2018年退役。她與丈夫育有1歲的兒子Sonny，一家三口在加州生活。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Julia在12月1日於Instagram上載一段影片，從影片可見她在室外高高拋起兒子，將他丟進雪堆中，媽媽隨即把被雪掩蓋的Sonny抱起來。當時Sonny穿著保暖的雪衣、帽子和手套，一直面露笑容，感覺很好玩的樣子。

一家三口經常到戶外活動。（IG @juliamancuso）

不過，卻有網民指責媽媽將幼兒丟進雪堆很危險，認為小朋友很可憐。有網民留言「他太小了，無法說出他的真實感受」、「我很害怕，不知道當時雪下得怎麼樣」，網民對Sonny被丟進雪中深感震驚，並質疑小男孩是否喜歡被雪覆蓋頭頂。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

積雪厚零風險下才行動

Julia於12月25日再上載一段幕後花絮影片，表示網民誤解了她。她表示兒子很喜歡這樣玩，而且她透露事前也觀察了一段時間，練習過後才行動。她寫道︰

積雪又軟又厚，真的零風險下，才會這樣跟兒子玩。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然她把孩子丟進雪堆未必是一個好主意，但當積雪這麼厚時，她認為就是遊戲的開始。不少網民看過幕後花絮影片後，都對Julia表示支持，並相信媽媽已做好風險評估，不會讓孩子受到危險，而且指這是有趣的遊戲，Sonny看來也很享受。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【球王爸爸】10歲仔繼承父業鋪路做球星　虎爸C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水
13:50 2020/12/30
【球王爸爸】10歲仔繼承父業鋪路做球星　虎爸C朗軍訓育兒法禁吃零食飲汽水
【另類教仔】狠母疑掉小朋友入垃圾桶當懲罰　西貢街坊：小朋友喊得好淒涼
18:05 2020/12/29
【另類教仔】狠母疑掉小朋友入垃圾桶當懲罰　西貢街坊：小朋友喊得好淒涼
【於心何忍】2歲男童寒冬下只包尿布散步　狠父穿羽絨辯稱：我在訓練孩子
12:25 2020/12/22
【於心何忍】2歲男童寒冬下只包尿布散步　狠父穿羽絨辯稱：我在訓練孩子
育兒心得 家庭教育 爸媽心聲 家庭關係 兒童健康 網絡熱話 滑雪 冬季奧運 美國 加利福尼亞

最高瀏覽

【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
14:54 2020/12/30
【洗米華父子】周焯華跟長子周柏豪齊騷肌　左臂Mandy「愛的紋身」被消失
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
12:15 2020/12/30
【違反承諾】承諾付$7.8萬利是新郎反口變$1.1萬　新娘一步不讓淚訴：不結了開車走
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情