【育兒爭議】丟1歲仔入雪堆遭狠批危險　滑雪冠軍媽媽反駁︰兒子玩得開心

▲ 美國高山滑雪冠軍媽媽將1歲兒子丟進雪堆中，引來不少網民批評。

每個父母都有自己一套育兒方法，沒有最好的教法，只有最適合孩子的。美國高山滑雪冠軍媽媽在社交媒體分享一段影片，她將1歲兒子丟進雪堆中，結果引來不少網民批評。媽媽其後反駁，積雪又軟又厚沒有風險，而且兒子也樂在其中。

▲ 媽媽高高拋起兒子。（影片截圖）

將兒子丟進雪堆覆蓋頭頂

據英國《每日郵報》報道，36歲的美國高山滑雪冠軍Julia Mancuso曾在2006年冬季奧運會獲得金牌，已於2018年退役。她與丈夫育有1歲的兒子Sonny，一家三口在加州生活。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Julia在12月1日於Instagram上載一段影片，從影片可見她在室外高高拋起兒子，將他丟進雪堆中，媽媽隨即把被雪掩蓋的Sonny抱起來。當時Sonny穿著保暖的雪衣、帽子和手套，一直面露笑容，感覺很好玩的樣子。

▲ 一家三口經常到戶外活動。（IG @juliamancuso）

不過，卻有網民指責媽媽將幼兒丟進雪堆很危險，認為小朋友很可憐。有網民留言「他太小了，無法說出他的真實感受」、「我很害怕，不知道當時雪下得怎麼樣」，網民對Sonny被丟進雪中深感震驚，並質疑小男孩是否喜歡被雪覆蓋頭頂。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

積雪厚零風險下才行動

Julia於12月25日再上載一段幕後花絮影片，表示網民誤解了她。她表示兒子很喜歡這樣玩，而且她透露事前也觀察了一段時間，練習過後才行動。她寫道︰

積雪又軟又厚，真的零風險下，才會這樣跟兒子玩。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雖然她把孩子丟進雪堆未必是一個好主意，但當積雪這麼厚時，她認為就是遊戲的開始。不少網民看過幕後花絮影片後，都對Julia表示支持，並相信媽媽已做好風險評估，不會讓孩子受到危險，而且指這是有趣的遊戲，Sonny看來也很享受。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳