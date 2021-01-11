【陪你考試奪A】拆解數學呈分試考試重點　必考常見試題方程式

小五、小六呈分試的成績是決定學生能否升讀Band 1中學的重要因素，特別是前兩次呈分試成績會影響自行分配學位的排名。數學科在呈分試的比重高，其中圖形題目更是不少學生的失分位，包括面積公式、體積公式條件等。

TOPick歸納了在呈分試中圖形題目的重點溫習內容，幫助小五、小六的學生在呈分試數學科考試奪A。

圖形的面積公式 ：

正方形面積 :=邊長 x 邊長



長方形面積 = 長 x 闊



平行四邊形面積 = 底 x 高 三角形面積 =（底 x 高）/2



梯形面積 = (上底+下底) x 高/2

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周界的計算方法則較為簡單，以下為常見圖形周界的計算方法。

周界的計算方法

正方形周界 = 邊長X4 長方形周界 = （長+闊）X2 圓形周界 = 直徑X「π」或者半徑 X 2 X「π」 平行四邊形周界/三角形周節/梯形周界 = 所有邊長相加

至於圖形體積的公式都較為複雜，以下為正方體及長方體的面積公式。

正方體體積的求法是，邊長×邊長×邊長。或者先算出底面積，再乘以高就是正方柱體的體積。

正方體體積：邊長 x 邊長 x 邊長 = 底面積 x 高

長方體體積的求法是長×寬×高。或者先算出底面積，再乘以高就是長方柱體的體積。

長方體體積: 長 x 闊 x 高 = 底面積 x 高

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