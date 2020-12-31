【城市規劃】東區走廊下設行人板道建議刊憲　冀加強北角海旁連通性

▲ 政府今日（十二月三十一日）刊憲，建議在東區走廊下增設板道，用作行人路和單車徑，以連接銅鑼灣和鰂魚涌的海濱，加強北角海旁的連通性。（資料圖片）

政府多年來一直規劃優化海濱設施，其中一項工作就是興建東區走廊下行人板道。政府今日刊憲，建議在東區走廊下增設板道，用作行人路和單車徑，以連接銅鑼灣和鰂魚涌的海濱，加強北角海旁的連通性。

擬議板道分為東、西兩段，從油街至糖水道為西段（長約0.7公里），而從電照街至海裕街為東段（長約1.1公里）。走線盡量利用東區走廊結構下的遮蔭，將擬議板道對維多利亞港的影響減至最低。板道寬度最少10米，讓不同人士（包括行人、緩跑人士、騎單車者和其他人士）可以安全共用並進行不同的活動。



除了西段和東段兩端共四個出口外，亦會設置五個連接點，以加強板道與內陸的聯繫。建議方案亦包括建造合共三條開合橋，讓船隻在有需要時得以進出擬議板道以內的近岸水域，並降低板道的坡度，創造更舒適的體驗和增加親水性。



此外，擬議板道的沿線將會鋪設水管、污水管及公用設施，以配合設置配套設施如洗手間、飲水機和小食亭等。方案建議利用東區走廊現有的樁柱式保護墩上的空間，建造合共六個觀景台，以方便市民欣賞維多利亞港景色，並會建造一個釣魚平台，方便垂釣人士。

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面，可透過郵遞或專人送達方式、傳真或電郵向運輸及房屋局局長提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡，反對通知書須不遲於2021年3月1日前提出。

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責任編輯：曾卓鋒