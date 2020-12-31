【娛圈孝順仔】張衞健寧減產留港照料母親　孝順仔Dicky每天陪媽媽傾偈

▲ 張衛健為圈中孝子。

要數圈中的愛妻號及孝順仔，張衞健（Dicky）可說是典範！張衞健自從兩年前演出過TVB劇《大帥哥》後，便處於半退休狀態，只因Dicky想花更多時間陪伴太太及年邁的母親。

近日有有媒體報道指，在疫情下張衞健與身在北京的太太張茜分隔近一年，而這位孝順仔留港貼心照料母親。

其實55歲的張衞健經歷過高低跌宕的人生，除太太張茜兩度小產、胞弟暴斃外，母親曾遇溺幸獲救，令張衞健更珍惜眼前人。

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▲ 早前張衛健陪母打冬季流感針。

張衞健減產陪母親

兩年前張衞健演出TVB劇集《大帥哥》大受歡迎，不過在當時劇集未播出時，Dicky已聲言減產：「無論《大帥哥》收視好不好，觀眾反響怎麼樣，在這幾年裏我希望能有多一點的時間給我的家人和自己。」

張衞健亦言出必行，這兩年間可謂處於半退休狀態，不時被拍得與母親逛街，他亦不時於微博分享母子合照。

除早前陪母親去打流感針外，在疫情下，寧願跟太太張茜分隔兩地近一年，因為張衞健不放心獨留母親在港，加上往返中港兩地要隔離近一個月，故他選擇留港貼身照顧82歲母親。

▲ 拍畢《大帥哥》後張衛健開始減產。

張衞健每天與母傾偈

孝順的張衞健為方便照顧母親，近年與母同住大埔道的豪宅。其實在疫情前，他為陪母親，寧願內地與香港兩邊頻撲，若果不在香港，每天也致電與母親傾偈。

從張衞健的微博照片所見，除了陪母親行街食飯外，他更會陪母插花及捉棋，更不時被媒體拍到做「柴可夫」駕車接載母親往覆診。

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其實張衞健於10年間經歷過高高低低，其太太張茜早年懷孕不幸7個月流產。其實在2008年，張茜亦曾懷孕8個月後流產，受兩度小產打擊。

另外，2013年2，張衞健母親於酒店游水時遇溺，當時張衞健找來名醫替母親以冷凍治療搶救，令張母奇蹟康復。

此外在2018年初，胞弟張衛彝於家中暴斃，痛苦的經歷令張衞健看淡名利，選擇減少工作爭取跟家人相處時光。

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愛妻號張衞健

雖然要照顧母親，張衞健未有忽略太太張茜，疫情下分隔兩地，夫妻間會以視像通話聯繫。另外，早年張衞健以1億物業送贈太太，可說是寵妻好男人。

張衞健學懂知足常樂及珍惜一切，曾說：「今天我的家人健在、健康，這個不是理所當然的，我要提醒我自己要高興；今天我有一個很愛我的妻子；應該很高興；今天我的戲播出，大家很喜歡；我應該感到高興，這一切都不是理所當然的。所以除了演戲，對於這個社會還有甚麽可以回饋呢？」

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