【救急扶危】伯伯捷運站倒地後腦滲血命危　脫臼救護員與16歲學生接力CPR救人

▲ 一名伯伯在捷運站倒地後腦滲血命危，脫臼救護員與16歲學生接力CPR救人。

震撼的生命教育！台灣近日發生一宗意外，捷運龍山寺站一名年長的男乘客，突然昏倒、後腦滲血命危，當下幸好有2名學過CPR的熱心市民出手，輪流急救，才成功脫險。兩位救人市民事後分別在網上分享經歷，意外相認，更揭二人真實身份，原來是一名救護員及一位學過急救的16歲高中生。

綜合台灣媒體報道，一名網民29日在Facebook群組「救護公社」發帖，指自己當晚7點在台北龍山寺捷運站遇一名老翁倒地，後腦滲血，沒有人伸出援手。

他表示：「本人我雙臂習慣性脫臼，兩邊各二鋼釘，我第一個去壓CPR，月台人員叫我留資料。」雖然雙手脫臼、手很抖，但他強撐做急救：

我只是一個台北小小的救護員，我盡我全力了，右手染上患者鮮血，這一刻我就知道，我就知道這是我的職責。

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過了數小時後，又有另一位16歲高中生也在相同群組發帖，指自己晚上7點左右看到扶手梯上有人錄影，於是看到有人正在急救：「當時他已經壓到在滴汗了，看的出非常的累。」該名學生於是上前接力急救：

雖然我只是一個考過紅十字會初級急救員的小小16歲高中生，我還是馬上跑上去跟他做輪流胸部按壓。

學生指，過程真的非常勞累，還沒做幾個循環，也開始滴汗，不禁慨嘆：

真的是給我一個非常震撼的經驗。

二人的帖文分別得到網民熱烈議論，紛紛讚賞二人熱心助人，但也有網民擔心做急救時沒有防護裝備，恐有感染風險。兩名助人者其後透過網絡相認，而首位發帖的急救員事後再在30日深夜分享消息，表示暈倒的老翁已恢復生命跡象，相當開心。

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責任編輯：羅嘉欣