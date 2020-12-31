【悔婚渣男】曾承諾腦癌女友手術成功即結婚　男友認渣男：沒信心給兩人幸福

▲ 男友在女友完成治療後，後悔結婚的承諾。

婚姻是一輩子的承諾，不應兒戲。然而，台灣一名男網民早前因女友患腦癌，為了讓女友安心治療，承諾如手術成功便跟女友結婚。後來，女友奇蹟康復，男網民卻後悔，坦言沒信心履行承諾，更稱「我承認自己是個渣」。

男網民在網上論壇「Dcard」發文，他有一名大他4歲的女友，兩人已交往多年，自己在南部工作，女友本來在讀博士，但今年2月時她突然癲癇發作，送院後確診腦內有兩個腫瘤，

當時醫生說她的存活率不高，我在她面前哭得很慘，因為真的很難過，這麼喜歡的人可能要離去。

承諾手術成功就結婚

為了讓女友安心治療，男網民曾向女友承諾，「如果手術成功，我們就結婚」。結果，女友的手術奇蹟地成功，不過其後又長出新的腫瘤，需要持續住院做化療。男網民表示，女友在完成化療回家休養時，常常希望可以結婚。

然而，男網民坦言，自己的想法改變了，

聽到她說要我娶她，漸漸覺得這段感情變成一個很沉重的壓力。我承認自己是個渣，當初講了一定要娶她這種話，但是考量到自己真的沒有能力可以給她一生。

沒信心欲悔婚

他表示，女友年紀不小，患病後已不想繼續讀博士，她的生活重心除了養病，就只有他，但他卻擔心對方沒有經濟能力，而且女友的病情時好時壞，剛手術成功時以為一切會好轉，但最近又開始不穩定，令他對未來感到茫然，甚至萌生分手的念頭。

如果我陪了她，又能走到多久？我真的沒有信心可以給我們兩個人幸福。

帖文引起不少網民熱論，有人表示，「我覺得你現在狀態已經很尷尬，最艱難的時刻先陪著她比較好，走了一半突然放棄，比一開始放棄還要殘酷」、「結婚這件事不是只要有愛就可以」。

有網民亦批評男友的愛經不起考驗，「你的愛經不起考驗，你也不敢承認根本沒那麼愛了」、「你想分手不是你的錯，但你錯的是渣到想演偶像劇劇情，說手術好娶她，這對一個病痛中的女生來說，是多大的幸福」。

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責任編輯：王明芳