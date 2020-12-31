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【冬天湯水】氣溫驟降不想小朋友變鼻涕蟲　中醫推介兒童冬日止鼻水湯水【內附湯療】

保健美顏 15:26 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

註冊中醫師吳家緯為大家推介冬日養生湯水。

踏入2021年，氣溫驟降，根據天文台資料，1月1至1月8日最低溫度為8至15度。小朋友在冬日容易咳嗽及流鼻水，註冊中醫師吳家緯指咽喉為第一度防線，水份不足容易抵抗力下降，並增加因天氣轉變而受冷或感染細菌病毒的風險。

吳醫師分享了兩款分別可以止咳及止流鼻水的湯療，適合小朋友強身健體，預防變成鼻涕蟲，迎接寒冬！

點擊大圖了解更多暖身小貼士：

    點擊圖片放大
    +7
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1. 宣肺止咳湯

適合人士／症狀：咳嗽、痰多

特色：不分寒熱

材料及份量：

桔梗　10克

荊芥　10克

紫菀　10克

百部　10克

白前　10克

陳皮　6克

甘草　3克

做法：

1. 洗淨藥材

2. 5碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30-40分鐘, 煲成1碗溫服。

功效：止咳

注意：戒生果及冷飲

2. 辛荑通鼻湯

適合人士／症狀：流清稀鼻水

材料及份量：

辛荑　10克（包煎）

白芷　10克

防風　10克

白朮　10克

薄荷葉　6克（後下）

做法：

1. 洗淨藥材

2. 4碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30分鐘。 

4. 最後熄火前3分鐘後下薄荷葉，煲成1碗溫服。

功效：通鼻止涕

注意：辛荑花需用魚骨布袋包入才煲

同場加映：中醫推介預防手冰腳凍的暖身茶療，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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