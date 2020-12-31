【冬天湯水】氣溫驟降不想小朋友變鼻涕蟲　中醫推介兒童冬日止鼻水湯水【內附湯療】

▲ 註冊中醫師吳家緯為大家推介冬日養生湯水。

踏入2021年，氣溫驟降，根據天文台資料，1月1至1月8日最低溫度為8至15度。小朋友在冬日容易咳嗽及流鼻水，註冊中醫師吳家緯指咽喉為第一度防線，水份不足容易抵抗力下降，並增加因天氣轉變而受冷或感染細菌病毒的風險。

吳醫師分享了兩款分別可以止咳及止流鼻水的湯療，適合小朋友強身健體，預防變成鼻涕蟲，迎接寒冬！

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1. 宣肺止咳湯

適合人士／症狀：咳嗽、痰多

特色：不分寒熱

材料及份量：

桔梗 10克

荊芥 10克

紫菀 10克

百部 10克

白前 10克

陳皮 6克

甘草 3克

做法：

1. 洗淨藥材

2. 5碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30-40分鐘, 煲成1碗溫服。

功效：止咳

注意：戒生果及冷飲

2. 辛荑通鼻湯

適合人士／症狀：流清稀鼻水

材料及份量：

辛荑 10克（包煎）

白芷 10克

防風 10克

白朮 10克

薄荷葉 6克（後下）

做法：

1. 洗淨藥材

2. 4碗水浸30分鐘

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30分鐘。

4. 最後熄火前3分鐘後下薄荷葉，煲成1碗溫服。

功效：通鼻止涕

注意：辛荑花需用魚骨布袋包入才煲

同場加映：中醫推介預防手冰腳凍的暖身茶療，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩