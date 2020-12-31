【冬天湯水】氣溫驟降不想小朋友變鼻涕蟲 中醫推介兒童冬日止鼻水湯水【內附湯療】
保健美顏 15:26 2020/12/31
踏入2021年，氣溫驟降，根據天文台資料，1月1至1月8日最低溫度為8至15度。小朋友在冬日容易咳嗽及流鼻水，註冊中醫師吳家緯指咽喉為第一度防線，水份不足容易抵抗力下降，並增加因天氣轉變而受冷或感染細菌病毒的風險。
吳醫師分享了兩款分別可以止咳及止流鼻水的湯療，適合小朋友強身健體，預防變成鼻涕蟲，迎接寒冬！
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1. 宣肺止咳湯
適合人士／症狀：咳嗽、痰多
特色：不分寒熱
材料及份量：
桔梗 10克
荊芥 10克
紫菀 10克
百部 10克
白前 10克
陳皮 6克
甘草 3克
做法：
1. 洗淨藥材
2. 5碗水浸30分鐘
3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30-40分鐘, 煲成1碗溫服。
功效：止咳
注意：戒生果及冷飲
2. 辛荑通鼻湯
適合人士／症狀：流清稀鼻水
材料及份量：
辛荑 10克（包煎）
白芷 10克
防風 10克
白朮 10克
薄荷葉 6克（後下）
做法：
1. 洗淨藥材
2. 4碗水浸30分鐘
3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約30分鐘。
4. 最後熄火前3分鐘後下薄荷葉，煲成1碗溫服。
功效：通鼻止涕
注意：辛荑花需用魚骨布袋包入才煲
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責任編輯：王芷瑩