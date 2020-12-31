【做自己】伊能靜力挺兒子穿女裝做自己　首次公開小哈利正面照：他自由了

▲ 伊能靜首次公開兒子的正面照，揚言不會再打格。

台灣女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有18歲兒子庾翰睿（小哈利），早前遭網民起底，揭開小哈利熱愛做「偽娘」，IG貼有很多風情萬種的女裝照，引起外界爭議。伊能靜繼在內地節目力撐兒子要做自己之後，日前再破天荒公開兒子的正面照，並留言稱不必再打格︰「他自由了。」

伊能靜在微博發文，回顧她於2020年的生活點滴，其中一張照片是伊能靜與一對子女的合照，晒出小哈利的正面樣子，沒有再用圖案掩飾，反而4歲細女小米粒就被圖案遮眼。

▲ 伊能靜最近分享與一對子女的合照，不再為兒子遮樣。（微博圖片）

伊能靜︰不用再打格

有網民留言提醒她，是否「忘記給兒子打馬賽克了」，沒料到伊能靜回覆︰

不用再打了，他自由了。

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與哈林約定不能曝光兒子樣貌

另有網友留言提到，「好像約定成年前不能曝光」，據悉是伊能靜與前夫哈林曾協定，不讓兒子的正面曝光。這次她公開18歲兒子的正面照，她也回覆網民稱，最重要是兒子的感受。

請不用擔心我們的約定，他人家務事外人無需多言。兒子快樂自在最重要。

點擊即睇小哈利的女裝扮相︰

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對於兒子穿女裝引來熱議，伊能靜都好開明。最近伊能靜在內地節目《理想家》中提及到，兒子曾擔心自己會影響媽媽，還考慮刪IG，但她鼓勵兒子繼續做自己，甚至瀟灑表示大不了退出娛樂圈，認為尊重別人做自己是非常珍貴。

伊能靜又曾教導兒子，一家人是透過彼此來體驗世界，可是世界肯定有好的時候，也有不好的時候。「而惟一讓我們不會害怕體驗這些不好的時候，就是你知道我很愛你，我也知道你會很愛我。」只要兒子找到自己，她就會給兒子所有自由。

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責任編輯︰林綺玲