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【告別2020年】陳家亮深信港人迎難而上　黃錦星寄語不忘環保　李慧詩籲抗疫要堅持【看片】

社會 17:07 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

社會各界人士為香港人打氣。

抗疫一周年了，香港人在過去一年都經歷很多搶口罩、搶物資，甚至因疫情而失業，每日都要戴上口罩及酒精搓手液過生活，擔心自己及家人受感染。這一個令全世界都不快樂的2020年終於過去，新的一年，疫症當前，TOPick與大家齊心抗疫，邀請各界名人明星鼓勵TOPick的觀眾，希望大家在2021年健康快樂。

中大醫學院院長陳家亮向TOPick透露，相信港人懂得如何迎難而上，期待新的一年，每位香港市民，能夠健康快樂過日子。而環境局局長黃錦星預祝市民新一年身體健康，同時不忘環保，希望市民令地球環境更加健康。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺則指，2020年是不平凡的一年，港人面對新冠肺炎表現出堅毅的精神，期望疫情過後在新常態下，市民可以更精明、更開心地消費。

【抗疫一周年】體育界霍啟剛向本港運動員打氣，李慧詩勉勵港人繼續堅持詳情即看：【下一頁】

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社會各界為2021年香港打氣，即看最新一集：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

疫情 黃鳳嫺 陳家亮 黃錦星 環境局 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 地球

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