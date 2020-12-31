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【抗疫一周年】體育界霍啟剛向本港運動員打氣　李慧詩勉勵大家繼續堅持　雷雄德提醒港人要運動

社會 13:12 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（資料圖片）

抗疫一周年了，香港人在過去一年都經歷很多搶口罩、搶物資，甚至因疫情而失業，每日都要戴上口罩及酒精搓手液過生活，擔心自己及家人受感染。這一個令全世界都不快樂的2020年終於過去，新的一年，疫症當前，TOPick與大家齊心抗疫，邀請各界名人明星鼓勵TOPick的觀眾，希望大家在2021年健康快樂。

TOPick邀請了港協暨奧委會副會長霍啟剛分享內心話，霍啟剛指最希望每一個人身體健康，疫情盡快過去，並向所有香港運動員加油打氣。而奧運金牌得主李慧詩鼓勵大家都繼續堅持，堅持就是力量。

而在2012年夏季奧林匹克運動會自由車女子競輪賽中贏得銅牌、香港單車隊首席車手李慧詩就說了抗疫心情，她希望香港人繼續堅持，因為堅持就是力量。

而去年兩度登上女子重劍世界排名第一的港隊重劍「一姐」江旻憓就寄語港人「離苦得樂、身體健康」

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德希望市民的身體以及心靈都有強健的體魄，來年市民在抗疫的同時，亦要有恆常運動習慣，才可以增強體質，提升免疫力。而港隊劍擊手江旻憓亦寄語新一年市民離苦得樂，身體健康。

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社會各界為2021年香港打氣，即看最新一集：

 

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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