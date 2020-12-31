【涉嫌虐狗】西摩犬寒夜被關北角維港頌露台　主人疑睇電視懶理狗狗捱凍吹風

▲ 北角維港頌有狗主將西摩犬放在露台吹風，疑涉疏忽照顧。

受強烈寒潮影響，本港氣溫寒冷，今早（31日）天文台氣象站錄得最低氣溫8.1度，昨晚不少市民都在家中躲在被窩、或是開暖氣，可是在寒夜冷風下，北角維港頌有狗主將西摩犬放在露台吹風，主人疑自己在屋內看電視，無視在露台外顯顯得焦慮而不停轉圈想入屋的狗狗，涉虐待動物，而警方和愛協深夜到屋苑了解。

▲ 天冷下，有狗隻被鎖在露台，主人在屋內看電視。（香港動物報影片截圖）

維港頌狗狗晚上被困露台

據《香港動物報》報道，天氣轉冷及大風，市區跌到12度，並將跌至10度以下，有市民昨晚（31日）8時15分發現北角維港頌中層單位有人將狗狗鎖在露台外，狗狗不斷想進室內卻沒法子。該市民入住附近酒店，剛巧見到這情況，她不知道狗狗已被關室外多久，當時北角超大風，批評狗主做法不當。目擊的市民提供了當晚上11:25分所拍攝到的影片，顯示狗狗仍在露台，玻璃關上令他不能入屋，而且狗狗顯得焦慮，不停轉圈。

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據了解，涉事單位已不只一次將狗鎖在露台外，亦曾有人拍攝到日間狗狗在露台的情況。目擊者晚上8時15分已見狗狗被鎖露台，至11時多她再從酒店望出去，仍見到狗狗在露台，狗狗至少待在露台3小時以上。目擊者表示，當時北角氣溫約11度，十分大風，形容狗狗十分慘。

今早狗狗仍在外吹風

目擊者又表示，昨晚11時許狗主有開過露台玻璃門，但狗狗進去數秒，即被狗主推回露台再關上門，其後關燈，因此外面的人無法看到狗狗在露台情況。直到今早她又見到狗狗在露台外，對著關上的玻璃門不斷吠。

東區區議員鄭達鴻昨晚曾聯絡愛護動物協會，但愛協回覆他稱西摩來自極地，相對耐寒，又以沒有準確地址為由稱未能上門查詢。之後，鄭達鴻區議員報警，警方表示昨晚深夜到場看不到狗狗，因此列雜項處理，交愛護動物協會跟進。愛協則表示在附近一帶及對面酒店視察都沒發現該狗隻，呼籲目擊者有準確地址再報警，因愛協沒權限入屋苑查問。

愛協警方至今未能上門跟進

涉事狗隻今早仍被鎖於露台，愛協警方至今未能上門跟進。鄭達鴻坦言，即使西摩屬於耐寒的狗狗，但狗主整晚將狗狗放於戶外，也非常不應該，昨晚天氣這麼寒冷，主人卻自己暖笠笠在屋內看電視，無奈狗狗有多耐寒，長時間在戶外也可能會抵不住。同時，他亦擔心今天的天氣更加寒冷，情況令人擔心。

香港動物報報呼籲知道該單位位置及情況的人盡快聯絡愛護動物協會及維港頌管理處跟進。在天冷時將狗放露台捱凍，絕對是虐待動物行為。

文章獲《香港動物報》授權報道。

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責任編輯：顏紫燕