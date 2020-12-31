【嫁到這世界邊端3】港女嫁往摩洛哥開民宿　無奈受疫情影響停業回港打工：痛苦令人成長

▲ 曾於《嫁到這世界邊端3》接受陳貝兒訪問的摩洛哥人妻小霞告別丈夫Said回港工作。

由陳貝兒在2019年主持的TVB節目《嫁到這世界邊端3》，邀得港女人妻分享嫁到異鄉的愛情故事，收視與口碑不俗。

其中，摩洛哥人妻小霞隨丈夫Said赴北非生活，在當地從事旅遊及酒店生意。然而新冠肺炎疫情曼廷全球，小霞與Said經營的酒店生意無奈要停業，她只好忍痛告別丈夫，回港工作賺錢。

【嫁到這世界邊端3】香港女生為真愛移居摩洛哥 150萬辦民宿3年回本【有片】

▲ （取自FB）

摩洛哥人妻小霞於社交平台發帖文，她寫道：

31.12.2020

【再見2020】

終於來到今年的最後一日。

2020-3月中我和Said 突然完全失去工作

2020-4月尾决定回來，忍痛地跟他告別。

2020 夏天- 做了兩個月辛苦工，每晚瞓覺雙手痛到扎醒。

幸運的，現在那份part time沒有之前的那麼辛苦

2020- 香港這地方的改變令我和很多香港人心痛著！

2020- 全球有無數人突然之間失去親人、失去工作。

總結一句：痛苦真係令人成長！

2021- 有著太多未知之素，不過我繼續懷著希望的心情，歡迎下佢啦😇

P.s~最後，分享一下小霞姐電話的wall paper!

希望同呢張相一樣笑著迎接2021 🤗

好多謝呢兩位2019靚女團友影咗呢張合照🤗

大家2021要好似相中人咁✌🏼

（好懷念摩洛哥嘅chok 相）

都係想講多聲香港加油💪🏽、全世界生活在水深火熱中嘅朋友加油！

#走出2020嘅陰霾

#HongKong

#morocco

#byebye2020

#cheers2021

陳貝兒也有留言：「Miss you!! Stay healthy stay happy」

【嫁到這世界邊端3】意大利人妻回港陪雙親過冬 緊握年邁父親：你牽掛的孩子回來了

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小霞回港打工賺錢

陳貝兒曾到北非摩洛哥找來女生小霞，小霞邂逅了來自撒哈拉沙漠的Said後，她便執意捨棄在香港的穩定工作，在非洲摩洛哥花150萬港元買樓辦民宿，更預備成為摩洛哥人妻。

小霞發現摩洛哥此發展中國家的旅遊業前景極為興旺，於是在2015年決定於遊客必到的菲斯古城，以150萬港元買了一間共3000呎的井字形三層民宅，開辦民宿Dar Borj，並於開業3年後民宿業務已經回本。

可是，新冠肺炎禍害全球，小霞和Said的民宿都沒法於疫情下繼續營運，她惟有回港打工賺錢養家及出糧給員工。

同場加映：東張夫婦李旻芳與黃耀英專訪