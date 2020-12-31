【不日成婚】陳家樂+衛詩雅情侶檔攻賀歲片　家樂看好朱柏康成未來影帝

▲ 陳家樂衛詩雅演將結婚情侶。

由陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳及郭奕芯主演電影《不日成婚》，定檔2021牛年賀歲。海報將傳統嫁娶的「囍」字與從此被困的「監獄」合而為一，今日發佈預告則釋出懸疑氣氛及黑色幽默，帶來無限想像空間。

男主角陳家樂笑言：「看這個預告，導演的剪接手法，帶出類似驚慄片的感覺，其實《不日成婚》包含了不同元素，保證令大家有驚喜。」

衛詩雅（Michelle）表示，《不日成婚》敲定明年賀歲檔，對她的意義極其重大：「如果能看到一齣好開心的賀歲片，就代表那一年有個好開始，而且賀歲片通常闔府統請，試想一家大細拉隊去欣賞自己的作品，對我來說，這件事非常榮幸！」

▲ 談善言楊偲泳合演。

繼去年《我的筍盤男友》，今次陳家樂再擔大旗，家樂坦言更加興奮：「經歷了這一年的疫情，一齣電影可否上畫、戲院能否繼續營業，原來都不是一件那麼容易控制的事，若到時真的能在2021年賀歲檔大家見面，我覺得是非常難得！」

家樂與Michelle相識多年，也有過不少合作機會，在《不日成婚》跟朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳碰頭，演員組合年輕有活力，連家樂自己都感覺新鮮。

▲ 衛詩雅擔正女主角。

他稱：「我和岑珈其是好朋友，衛詩雅亦是可以互訴心事的朋友，好或不好會直接拿出來討論，至於幾位新演員朋友，一直覺得朱栢康屬於未來影帝級人馬，拍攝時他運用過往演喜劇的經驗，令我更懂得拿捏箇中的節奏，對整齣戲有很大的幫助。」

Michelle也認為，《不日成婚》6位主角之間的互動，是火花大於默契：「除了家樂與珈其，其他幾位都未試過合作，互相會爆出一些出乎意料的反應，所以我在現場，腦袋要不停地轉，似是一個反應遊戲，幾好玩！」